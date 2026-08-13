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打工變成扮特務 香港19歲女大生詐24歲編碼員38萬美元

香港新聞組／香港13日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：24歲程式編碼員遭假公安騙轉帳300萬元。
  • 重點二：19歲女大生扮特務調查員，持偽造證件上門行騙。
  • 重點三：警方在上環拘捕疑犯，檢獲假證件與打印機。

一名任職程式編碼員的24歲男子，上月接獲騙徒來電，聲稱電話號碼涉及內地洗黑錢案件，假公安指令事主自證清白，並遣「特務調查員」上門派保密協議和凍結資產通知書。事主分6次將300萬元(約38萬美元)轉帳至一個本地銀行戶口後發現受騙。將軍澳警區重案組前日於上環拘捕一名涉扮特務行騙的19歲女大學生，現正扣留調查。

大公、文匯報報導，將軍澳警區本月6日接獲24歲男事主報案。據案情指，事主誤信電騙的情節，按騙徒指示，自行租住將軍澳區一間酒店，並於上月27日上午在酒店外與一名自稱「特務調查人員」的女子會面，簽署了蓋有假公安印章的文件，隨後事主於上月底至本月初，再按指示合共轉帳300萬元。

重案組探員翻查大量閉路電視片段，前日在上環拘捕19歲涉案本地女子。消息稱，被捕女子姓顏，在本地一間大學修讀與經濟相關的科目，她在案中使用的偽造內地執法人員證件及文件，均由同黨提供，並用家中打印機列印出來，在過程中詐騙集團的同黨從未現身。

報導指出，被捕女子聲稱早前遭自稱內地執法人員的詐騙分子招攬，充當調查人員；她依指示與受害人會面，出示詐騙集團提供的偽造執法人員證件及公文，協助詐騙集團向受害人交付虛假文件。警方在其寓所檢獲一張偽造內地執法人員證件、一部懷疑用作製造假證件及文件的打印機，以及其作案時所穿的衣物。

至於24歲受害人被騙的款項，則來自借貸以及和家人的儲蓄。被捕19歲本地女子涉嫌以欺騙手段取得財產被扣留調查，案件交由將軍澳警區重案組第二隊跟進。

警方重申，無論是內地或香港執法人員，絕不會要求市民轉轉帳款、繳交保證金、簽署所謂保密協議，亦不會索取網上銀行密碼。警方呼籲市民包括年輕人要提高警覺，慎防落入騙案，切勿因一時貪念或輕信其他人而被不法分子招攬利用。

精華 FAQ

  • 騙徒先假冒內地執法人員來電，指事主電話號碼涉洗黑錢案件，再派人上門交保密協議和凍結資產通知書，令事主信以為真並分6次轉帳。

  • 她自稱是「特務調查人員」，依同黨指示與受害人會面，出示偽造執法人員證件和公文，協助詐騙集團向受害人交付虛假文件。

  • 警方翻查大量閉路電視後拘捕疑犯，並在其寓所檢獲偽造內地執法人員證件、懷疑用作製作假文件的打印機，以及作案時穿著的衣物。

香港 詐騙集團

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