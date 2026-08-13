18歲港青廁所寫光復口號 法官輕判感化 免入獄少有個案

AI重點 文章重點整理： 重點一： 18歲港青因在廁所寫「光復」口號被裁定煽動罪成。

18歲港青因在廁所寫「光復」口號被裁定煽動罪成。 重點二： 法官認為案情嚴重，但考慮更生與特殊情況作輕判。

法官認為案情嚴重，但考慮更生與特殊情況作輕判。 重點三：被告患自閉症，最終獲判18個月感化免入獄。

香港 1名男生2025年在廁所寫上「光復口號」而被裁定違反國安法律的煽動罪，法官12日輕判被告接受18個月感化，不用入獄，這是國安法律實施以來少有不用入獄的個案。

綜合港媒報導，被告為學生，案發時18歲，他去年在九龍尖沙咀中港城商場的廁所多次寫上「光復」口號及「炸死李家超」等字句，其後被捕，當局依國安法律控告他觸犯煽動等罪名。

在審訊期間，被告被裁定罪名成立，案件12日在西九龍裁判法院判刑，法官判刑時表示，煽動罪是嚴重罪行，任何煽動行為都可能會動搖社會穩定，為了維護公眾利益，判刑須具阻嚇性。

但法官表示，考慮到不相稱的刑罰會不利被告更生，同時考慮到廁所內的煽動字句，傳播力度及受眾不如網上的煽動程度，加上被告患有自閉症，需要精神及心理輔導，因此接納本案具特殊情況，酌情輕判被告接受18個月感化令。

2019年香港爆發「反送中」運動，期間示威者經常在街上或牆壁上寫上「光復香港，時代革命」口號。法庭在其後的審訊中認定這個口號具有「港獨、分裂國家或顛覆國家政權」的含意，公開展示或叫喊該口號可能會觸犯國安法律。