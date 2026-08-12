謝賢長眠地與張國榮、沈殿霞同一處 90歲冥壽女兒曬照「想你」

謝賢長眠地與張國榮為鄰。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢7月16日因肺炎離世，骨灰安奉香港寶福山。

謝賢7月16日因肺炎離世，骨灰安奉香港寶福山。 重點二： 長眠地與沈殿霞、羅文、張國榮等演藝好友同處。

長眠地與沈殿霞、羅文、張國榮等演藝好友同處。 重點三：女兒謝婷婷在90歲冥誕發文悼念，曬照表達思念。

「四哥」謝賢 7月16日因肺炎離世，享壽89歲。消息傳出後，家人依照他的生前心願，低調處理告別儀式，外界一度無從得知他的安葬安排。如今隨著後事告一段落，謝賢的長眠之所也曝光，他的骨灰已安奉香港 寶福山，昔日演藝圈好友沈殿霞、羅文及張國榮 等人，也都在同一處長眠。

據港媒報導指出，謝賢完成火化後，骨灰已正式晉塔。從靈位資料可以看到，他並未使用廣為人知的藝名，而是以本名「謝家鈺」安奉，碑上另載祖籍廣東番禺及出生、離世年份，整體設計簡潔樸實，沒有繁複裝飾。

照片中的謝賢則維持一貫的瀟灑形象，遺照選用他戴著墨鏡、笑容滿面的照片，神情依舊精神奕奕。對於縱橫香港影壇多年的「四哥」而言，最後留下的身影仍是他熟悉的招牌模樣。

謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝婷婷曬出童年與父親謝賢的合照。（取材自微博）

值得一提的是，謝賢離世至今，兒女謝霆鋒、謝婷婷都鮮少對外談及父親的後事。直到本月9日，也就是謝賢90歲冥誕當天，謝婷婷才在社群平台曬出一系列珍藏照片，悼念亡父。

謝婷婷分享的影像沒有刻意煽情，而是以不同人生階段的父女合照串起回憶，從她年幼時與父親相處，到成年後兩人一同出遊、潛水，甚至近年帶著女兒與外公見面的畫面都一一曝光。其中也有一家人曾替謝賢慶祝生日的溫馨時刻，讓外界看見「四哥」在鎂光燈之外，與女兒相處時較為柔情的一面。

謝婷婷在長文中坦言，與父親告別是她「此生最難釋懷、最難坦然面對的事」，同時感謝謝賢的養育之恩。她寫道：「生日快樂，爸爸。我真的、真的想你……我們都真的、真的想你……告別你是我一生中最難過的事情。」

儘管充滿不捨，謝婷婷仍祝福父親在另一個世界過得快樂、自由，更以溫暖又帶著父女回憶的口吻，提到謝賢標誌性的太陽眼鏡造型：「我希望你現在是快樂和自由的。而且我肯定，無論你在哪裡，那裡都是如此明亮和美麗，所以整天戴著太陽眼鏡是完全正常的。」

謝婷婷最後深情寫下：「謝謝你當我的爸爸，也謝謝你成為構成我生命中如此重要的一部分。安息吧，爸爸。我愛你，永遠。」

如今謝賢已在寶福山安息，身旁有多年演藝生涯結識的故友相伴，而家人則以低調方式完成他的身後安排。