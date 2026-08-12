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李嘉誠傳售澳洲能源企業 最多套現21億美元 集團「現金為王」策略

記者黃雅慧林宸誼／綜合報導
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李嘉誠家族據報啓動出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股。...
李嘉誠家族據報啓動出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長建委託摩根士丹利與巴克萊出售澳洲EDL Energy持股。
  • 重點二：交易估值約20億至30億澳元，最高可套現21億美元。
  • 重點三：李嘉誠家族續推現金為王策略，強調審慎回籠資金。

李嘉誠家族據報再度啟動出售海外資產，李嘉誠旗下長江基建(長建)已委託摩根士丹利及巴克萊，啟動出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股，估值預計介於20億至30億澳元(約110億至166億港幣、14億至21億美元)。若交易成功將成為李嘉誠家族今年以來在澳洲市場最大的一筆資產處置交易，但長建方面尚未作出回應。

中國基金報引述澳洲媒體報導，本次EDL Energy待售資產涵蓋54處設施，總裝機容量為836兆瓦，分布在澳洲(695兆瓦)、美國(130兆瓦)和加拿大(11兆瓦)。英國和歐洲的少數較小資產已被排除在出售範圍之外。

過去兩周，項目初步售賣資料已發送給潛在購買者，包括各大私募機構及核心基建投資機構，買方需在9月提交非約束性意向報價。消息人士稱，瑞典巨頭EQT Partners、華爾街基礎設施投資者Stonepeak，以及日資背景的Igneo Infrastructure Partners一直在收集市場對EDL Energy的反饋，但尚未聘請買方顧問。

公開資料顯示，EDL Energy主要從事潔淨及可再生電力、可再生天然氣及遠程可再生能源業務，主要客戶包括嘉能可及力拓等。2025年，EDL Energy管理層調整後收入為6.9億澳元(約38億港元)，稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)約2.7億澳元(近14億港元)。

EDL Energy年報顯示，長江實業、長建及電能實業三家李嘉誠家族旗下企業通過旗下CK William集團分別持有EDL Energy 40%、40%及20%的股權。

香港人有一句金句：「誠哥走得快，一定有古怪。」繼今年年初高位脫手英國核心電網資產之後，李嘉誠再傳出售澳洲能源企業。從「全球買」到「全球賣」的策略轉變，李嘉誠在想什麼？

那這次他要跑的原因，是安全感沒了。2026年2月，巴拿馬政府強行接管了李嘉誠家族旗下營運的兩個巴拿馬港口，巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港。這兩個港口位於巴拿馬運河的兩端，是全球航運的咽喉要道。

港口被強行接管，財產被沒收，員工被控制。李嘉誠旗下的長江和記直接啟動國際仲裁，向巴拿馬政府索賠至少20億美元。巴拿馬港口被搶這件事，等於給所有海外重資產上了一課：你以為你買的是資產，其實你買的只是一張隨時可能被撕毀的契約。

面對外界關於頻繁出售資產的疑問，長建董事局主席、李嘉誠長子李澤鉅曾明確表示，在當前宏觀環境下，集團秉持「現金為王」的審慎策略。

回顧李嘉誠家族近年來的資本運作軌跡，從2013年起逐步賣出回報率較低的地產物業，到大規模布局歐洲基建，再到如今的高位套現、回籠資金，每一次大規模的資產騰挪背後，都是對宏觀經濟周期的精準判斷。

精華 FAQ

  • 據報長江基建已委託摩根士丹利及巴克萊，啟動出售澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股，並將其列為近期重要的海外資產處置項目。

  • 消息指EDL Energy估值介於20億至30億澳元，折合約110億至166億港幣、14億至21億美元。若交易完成，將成為李嘉誠家族今年在澳洲最大資產出售之一。

  • 文章指其策略核心是「現金為王」，在宏觀環境不明朗下優先回籠資金，並降低海外重資產風險。巴拿馬港口被接管等事件，也被視為加速其審慎撤資的原因之一。

加拿大 天然氣 澳洲

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