香港嶺南大學錄取7精英運動員 2人讀心理學、哲學

AI重點 文章重點整理： 重點一： 嶺南大學透過運動員入學計畫錄取7名精英運動員，創下新高。

嶺南大學透過運動員入學計畫錄取7名精英運動員，創下新高。 重點二： 獲錄取者可得40萬元資助，並享課程及考試彈性安排。

獲錄取者可得40萬元資助，並享課程及考試彈性安排。 重點三：馬氏雙胞胎兄弟受李慧詩啟發，將同讀運動教練學三年級。

香港 嶺南大學透過「學生運動員學習支援及入學計畫」錄取七名精英運動員，人數創新高，其中包括受港隊「牛下女車神」李慧詩啟發而投身單車運動的雙胞胎兄弟馬繹善與馬繹斐。獲錄取學生將獲得40萬元(約5萬美元)資助，以應付學費、生活及海外交流開支，並享有優先註冊課程、彈性上課及考試等靈活安排，以便進行訓練與比賽。

明報報導，新學年馬氏兄弟將一同入讀運動教練學及盛事管理（榮譽）社會科學學士三年級。其餘獲錄取的五人中，單車運動員郭俊仁、蕭嘉俊及保齡球運動員袁焯軒將入讀同一課程；三項鐵人運動員林樂仕及跳高運動員許智文，則分別入讀心理學及哲學一年級課程。

教資會自2022/23學年起推出運動員入學計畫。嶺大學術暨教務副校長陳漢夫表示，過往透過計畫錄取的學生於國際賽事屢獲佳績，例如2023/24學年入讀的輪椅乒乓球運動員袁泳琪，上年代表香港出戰殘特奧會獲女子乒乓球雙打銅牌；陳漢夫指出，運動員於高水平訓練與國際賽事累積的經驗，可為大學教學與學術研究提供實證基礎，協助大學推動知識創新。