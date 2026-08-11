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2022年元朗板車運屍案 弱智青年誤殺乾姐判囚3年9月

香港新聞組／香港11日電
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  • 重點一：元朗洪水橋板車運屍案，吳家聲被裁定誤殺及阻止合法埋葬屍體罪成。
  • 重點二：法官考慮被告邊緣智商、長期受虐及案件特殊性，判囚3年9個月。
  • 重點三：陪審團裁謀殺不成立，案情指死者遭毆打、淋通渠水後窒息死亡。

香港元朗洪水橋2022年推板車運送棉被裹屍案，被告吳家聲昨於高等法院獲裁定誤殺罪及阻止合法埋葬屍體罪成立，法官張慧玲考慮被告僅邊緣智商且長期遭同居契姊(乾姐姐)虐待、案件性質特殊，判處監禁3年9個月，兩罪同期執行。

明報報導，控罪發生於2022年4月28至29日。案情指出，事主葉芷清被發現時被綁在木椅上，遭保鮮紙、棉被、黑色垃圾膠帶包裹。法醫報告顯示，死者頭部有鈍器傷勢，後腦大面積出血，且逾半身體表面遭腐蝕物質燒傷，傷勢集中在下肢。報告稱死因為燒傷及頭傷引致的窒息。

現年29歲的吳家聲辯稱，2021年起即遭同住的契姊、契姊丈夫及弟弟暴力對待。案發前契姊為事主制定「減肥計畫」，要求被告禁止事主進食及睡覺，被告因而持棍毆打事主背與手臂，並三度向其方向倒通渠水，導致事主多次滑倒撞頭；事主倒下後，被告以為其已死亡便用保鮮紙包頭。陪審團日前以五比二裁定謀殺罪不成立，一致裁定誤殺罪成立。

法官引述求情指出，被告具邊緣智商、自尊心低且因本案患創傷後壓力症，評估其需治療康復多於長期監禁，採納求情予以減刑。

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