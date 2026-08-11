假扮富豪、闊太誘簽「包養合約」 80港人被詐79.2萬美元
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香港警方破獲1個以包養為名的援交詐騙集團，一批騙犯假扮富豪、闊太，以專一深情等「完美」形象，博取被害者好感，聲稱以每月5萬至7萬港元(以下同，約6372美元至8922美元)利誘「包養」，還以律師角色簽訂合約增加可信度。數十名男女上當，在80宗個案中被騙走620萬港元（約79.2萬美元）。
香港警方說，已搗破一個詐騙集團，集團涉嫌在交友平台借「包養」為名行騙。由前年2月起至今年7月，犯罪集團透過交友平台主動接觸受害者，聲稱以每月5萬至7萬港元利誘「包養」要求。如有人上鉤，就誘使受害人簽訂「包養合約」，聲稱需先支付律師費及違約金等，並指示受害人向多個銀行帳戶轉帳，稱合約完成後會退回，但當受害人想追回款項時已無法聯絡騙徒，部分人又相信騙徒訛稱會協助追討損失，再次轉帳而被二次詐騙。
警方與警察臨床心理學家馮浩堅指出，騙徒將援交包裝成互相信任關係，以「包養」廣告利誘受害人，並善用「個人化」劇本與假的「律師」第三方專業保障角色，降低受害人戒心進而詐騙。
馮浩堅分析，騙徒會塑造專業或剛受情傷、不再相信愛情的形象；面對女性受害人時，會展現高收入、自律、健身、專一深情等「完美」形象，或扮演情傷者博取好感、依賴與同情心；對待男性受害人，女騙徒則扮成楚楚可憐、受男友冷落、生病或情困的形象，塑造「脆弱需要拯救」的姿態誘使男士出手襄助。其中冒充律師的角色是關鍵轉捩點，讓受害者誤以為整個交易有第三方專業人士保障，進而完全放下戒心掉入陷阱。
至今年7月，香港警方接獲80宗個案，受害人包括28男及52女，年齡介於19至40歲，被騙者從事零售業、文職、教師、醫護及學生，他們共被騙逾620萬港元，其中金額最大一宗涉及48萬港元。
上星期二香港警方採取行動，以串謀詐騙、洗黑錢及管有危險藥物罪名拘捕4男4女，其年齡在23至57歲間，包括1名集團主腦及一名骨幹成員。已被起訴及審理，還押至10月再訊，其餘6人獲准保釋候查。
就這類罪案趨勢，警察說香港今年上半年記錄426宗援交騙案，較去年同期下跌約26%，騙款亦下跌25%至約1800萬港元。香港警方說雖然騙案數字呈跌勢，仍會透過情報主導行動，打擊詐騙集團。
騙徒先在交友平台主動接觸受害人，扮成富豪、闊太或深情對象，再以每月5萬至7萬港元利誘簽下包養合約，並假借律師收費及違約金名義要求轉帳。 騙徒會營造專一、脆弱或需要拯救的形象，並安排假律師增加可信度，讓受害人誤以為交易受保障；當對方想追回款項時失聯，部分人更被騙再付錢。 警方共接獲80宗個案，受害人有28男52女，年齡19至40歲，合共損失逾620萬港元；行動中拘捕4男4女，包括主腦及骨幹成員。
精華 FAQ
騙徒先在交友平台主動接觸受害人，扮成富豪、闊太或深情對象，再以每月5萬至7萬港元利誘簽下包養合約，並假借律師收費及違約金名義要求轉帳。
騙徒會營造專一、脆弱或需要拯救的形象，並安排假律師增加可信度，讓受害人誤以為交易受保障；當對方想追回款項時失聯，部分人更被騙再付錢。
警方共接獲80宗個案，受害人有28男52女，年齡19至40歲，合共損失逾620萬港元；行動中拘捕4男4女，包括主腦及骨幹成員。
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