香港調查：自拍傳社群平台 近7成年輕人會先修圖

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港調查發現近70%年輕人發布自拍前會先修圖。

香港調查發現近70%年輕人發布自拍前會先修圖。 重點二： 修圖行為愈強，外貌自信與整體幸福感愈低。

修圖行為愈強，外貌自信與整體幸福感愈低。 重點三：近半受訪者身心健康狀況已達需要關注水平。

香港 當下不少年輕人習慣將自拍照仔細修飾後才發布到社交媒體，藉以維持完美的自我形象，這種「追求完美、抹走原美」的行為，背後可能潛藏值得關注的心理健康 問題。一分調查指出，修圖行為與自我批判高度正相關，愈傾向修圖者，外貌自信愈低，整體幸福感亦愈低。

文匯報報導，由香港情緒健康學會主辦、浸信會愛羣社會服務處合辦，並獲FUJIFILM instax全力支持的「香港青少年情緒健康與照片修飾行為調查」，今日（8月10日）於啟德AIRSIDE舉行結果發布會。

調查於去年底至今年五月期間進行，透過網上及實體問卷成功訪問983名11至30歲香港居民。結果顯示，近70%受訪青少年發布自拍前會修圖，尤其常見於女士、大專生及職青，主要行為包括遮掩瑕疵、使皮膚更光滑及瘦身等。

分析發現，修圖行為與自我批判高度正相關，愈傾向修圖者，外貌自信愈低，整體幸福感亦愈低。調查同時指出，近半數受訪青少年身心健康狀況處於「需要關注」水平。

林美玲致辭時表示，修圖行為可能反映年輕人對外表的不滿或憂慮，呼籲社會正視數據背後的訊號，透過跨界合作推廣「情緒健康先鋒」守門人培訓，讓老師、企業管理層等及早識別身邊人情緒困擾並提供初步支援。

發布會同場亦正式公布首年「香港情緒健康指數」調查結果，指數成功訪問逾1400名香港居民，整體情緒健康指數為57分（滿分100分），情況值得社會關注。