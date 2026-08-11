我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

香港調查：自拍傳社群平台 近7成年輕人會先修圖

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港調查發現近70%年輕人發布自拍前會先修圖。
  • 重點二：修圖行為愈強，外貌自信與整體幸福感愈低。
  • 重點三：近半受訪者身心健康狀況已達需要關注水平。

香港當下不少年輕人習慣將自拍照仔細修飾後才發布到社交媒體，藉以維持完美的自我形象，這種「追求完美、抹走原美」的行為，背後可能潛藏值得關注的心理健康問題。一分調查指出，修圖行為與自我批判高度正相關，愈傾向修圖者，外貌自信愈低，整體幸福感亦愈低。

文匯報報導，由香港情緒健康學會主辦、浸信會愛羣社會服務處合辦，並獲FUJIFILM instax全力支持的「香港青少年情緒健康與照片修飾行為調查」，今日（8月10日）於啟德AIRSIDE舉行結果發布會。

調查於去年底至今年五月期間進行，透過網上及實體問卷成功訪問983名11至30歲香港居民。結果顯示，近70%受訪青少年發布自拍前會修圖，尤其常見於女士、大專生及職青，主要行為包括遮掩瑕疵、使皮膚更光滑及瘦身等。

分析發現，修圖行為與自我批判高度正相關，愈傾向修圖者，外貌自信愈低，整體幸福感亦愈低。調查同時指出，近半數受訪青少年身心健康狀況處於「需要關注」水平。

林美玲致辭時表示，修圖行為可能反映年輕人對外表的不滿或憂慮，呼籲社會正視數據背後的訊號，透過跨界合作推廣「情緒健康先鋒」守門人培訓，讓老師、企業管理層等及早識別身邊人情緒困擾並提供初步支援。

發布會同場亦正式公布首年「香港情緒健康指數」調查結果，指數成功訪問逾1400名香港居民，整體情緒健康指數為57分（滿分100分），情況值得社會關注。

精華 FAQ

  • 調查訪問了983名11至30歲香港居民，結果顯示近70%受訪青少年在發布自拍前會先修圖，常見做法包括遮掩瑕疵、讓皮膚更光滑及瘦身等。

  • 分析指出，修圖行為與自我批判高度正相關，愈傾向修圖的人通常外貌自信愈低，整體幸福感也愈低，顯示外貌焦慮可能與情緒健康問題互相交織。

  • 主辦方呼籲社會正視數據背後的訊號，透過跨界合作推動「情緒健康先鋒」守門人培訓，讓老師、企業管理層等及早識別情緒困擾並提供初步支援。

心理健康 香港

上一則

2022年元朗板車運屍案 弱智青年誤殺乾姐判囚3年9月

下一則

擁有成本優勢…中國AI大模型 連續15周跑贏美國

延伸閱讀

「愈住愈愛港」 調查：港漂居3-5年 留港意願92%

「愈住愈愛港」 調查：港漂居3-5年 留港意願92%
心理健康／孩子不吃飯 只因愛漂亮？青春期另類壓力

心理健康／孩子不吃飯 只因愛漂亮？青春期另類壓力
股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」
裝可愛、耍帥都不行 人力銀行揭十大NG履歷照

裝可愛、耍帥都不行 人力銀行揭十大NG履歷照

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」