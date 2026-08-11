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劉德華獲浸大榮譽文學博士 校方讚「AI永遠無法成為劉博士」

香港新聞組／香港11日電
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港星劉德華10日獲頒香港浸會大學頒榮譽文學博士，表揚他的傑出專業成就及對社會的卓...
港星劉德華10日獲頒香港浸會大學頒榮譽文學博士，表揚他的傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。（取材自浸會大學Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浸大頒授劉德華榮譽文學博士，表揚其專業成就。
  • 重點二：校長讚揚他兼具才華、謙遜與長年回饋社會精神。
  • 重點三：報導強調AI無法取代劉德華的人性與情感連結。

香港浸會大學（浸大）8月10日舉行榮譽博士學位頒授典禮，頒發榮譽文學博士學位予劉德華博士，以表揚其傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。在典禮結束後，劉德華博士特別出席「與劉德華博士真情對話」交流環節，攜手著名電影製作人兼2023年浸大榮譽文學博士許鞍華博士，與現場逾700名浸大師生及教職員進行深度對話，分享兩人多年合作無間的電影作品、事業心路歷程及人生閱歷，為現場師生帶來寶貴啟發。

據大公報與香港01報導指出，本次頒授典禮由浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士主禮，校董會暨諮議會副主席查毅超博士、校董會暨諮議會司庫林子傑先生，以及校長衛炳江教授等多位嘉賓皆出席見證。

浸大校長衛炳江教授於典禮致辭時表示，劉德華博士的名字家傳戶曉，其多才多藝結合頂尖藝術造詣與個人魅力，已成為卓越和堅毅精神的代名詞。衛教授讚揚劉博士對表演藝術抱持真摯熱忱，具備嚴謹專業的工作態度與慷慨氣度，為演藝界樹立新風，讓專業藝人和創作者獲得應有的注目。衛教授更特別強調，劉博士為人謙遜且熱心回饋社會，透過不同慈善途徑及創立的基金會培育年輕人、支援弱勢社群，持續為有需要的人帶來啟迪並照亮前路。

劉德華博士的故事是一段白手起家的傳奇，作為土生土長的香港小子，他憑藉努力闖出一片天，印證了香港能為有志有能之士提供無限機遇。他的演藝生涯始於1981年考入電視台藝員訓練班，年僅20歲即首度領銜主演電視劇並一炮而紅。

在歌唱事業方面，劉博士於上世紀80年代初騰飛，至今已發行超過100張粵語和國語專輯，累積總銷量突破4800萬張。他更於2000年創下「獲得最多獎項的粵語流行男歌手」金氏世界紀錄，至今累計獲得近500項音樂獎項，歌聲不僅傳遍中國內地，更響徹全球華人世界。

在電影領域，劉博士參演電影作品超過160部，展現出寬廣戲路與卓越才華。他曾三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，兩度榮獲台灣電影金馬獎最佳男主角。1991年他成立製作公司，以獨特香港視角審視電影，為無數本地創作人才提供發展機會。

除了演藝事業，劉博士長期積極回饋社會，透過慈善基金會廣施善行，包括慷慨捐助自然災害救援、支援內地貧困地區兒童教育、參與各類籌款活動，並特別關注殘疾人士權益。

報導特別提到，在這個充滿不確定性的人工智能時代，有一件事似乎可以肯定：人工智能永遠無法「成為」劉博士，因為它無法取代他的人性、他的才華，以及他透過藝術與華人社群所編織出的深厚情感紐帶。

港星劉德華(中)10日獲頒香港浸會大學頒榮譽文學博士，他與電影導演許鞍華(右)和...
港星劉德華(中)10日獲頒香港浸會大學頒榮譽文學博士，他與電影導演許鞍華(右)和700師生進行真情對話。（取材自浸會大學Instagram）

精華 FAQ

  • 浸大是為表揚劉德華在演藝、音樂與電影領域的傑出成就，以及他長年透過慈善、教育和社會服務回饋社會的卓越貢獻。

  • 劉德華與許鞍華在逾700名師生面前對談，分享多年合作的電影作品、事業心路歷程與人生閱歷，為在場師生帶來啟發。

  • 因為劉德華不只靠技藝成名，還具有真實的人性、人格魅力與長年累積的情感連結，這些都是AI難以複製和取代的。

香港 劉德華 許鞍華

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