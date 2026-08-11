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科大調查：香港72%打工仔AI領先全球 但近6成未受培訓

香港新聞組／香港11日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港72.7%在職人士常用AI工作，遠高全球平均31%
  • 重點二：近6成人未受AI培訓，但逾7成受訪者有意進修相關技能。
  • 重點三：受訪者憂AI內容不準與私隱風險，也擔心技能貶值。

香港特區政府大力推動人工智能(AI)作為香港未來發展的核心產業。AI正由簡單輔助工具變為職場中的工作夥伴。香港科技大學10日公布有關香港在職人士使用AI的調查，結果顯示，72.7%受訪者每日或每周均會使用AI工具工作，比率遠高於全球平均水平。儘管超過七成受訪者有意提升AI相關技能，仍有近六成人從未接受過任何相關培訓。

大公報報導，近八成受訪者認為AI為工作帶來正面影響，主要體現在提升工作效率、生產力及工作質素。調查同時反映，員工對AI既有期待，也有憂慮。受訪者最關注AI生成內容不準確，其後依次為私隱及資訊安全，以及錯誤資訊傳播。約半數受訪者（49%）擔心自身技能因AI而貶值，約四成人（40%）憂慮工作保障。

科大副校長(行政)兼資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因表示，AI對職場的衝擊已在眼前，政府、企業須及早為在職人士提供更多培訓和持續進修機會，以縮窄不同群體間的AI能力差距，不斷提升香港的競爭力。

科大於今年3月至4月，透過網上平台收集3722份有效問卷，受訪者主要來自金融、資訊科技、工程、會計及醫療等行業，超過六成為年齡介乎30至49歲的核心勞動人口，逾七成具大學或以上學歷。調查顯示，72.7%受訪者表示每日或每星期均會在工作中使用AI，比率遠高於全球平均水平的31%，顯示香港「打工仔」使用AI情況較為普遍。82%受訪者主要使用生成式AI工具，用於處理文書、撰寫分析報告及摘要文件，支援創意工作等，72%主要依賴免費AI工具。

近八成受訪者認同AI對工作可產生正面影響，如提升工作效率及生產力、協助處理重複及繁瑣工作、提升工作品質和準確度；而對於AI的憂慮則主要集中於內容不準確、私隱與資訊安全和錯誤資訊傳播等。大部分人認為AI正在重塑工作方式，而非直接取代工作崗位。

報導指出，AI的普及亦帶來一定憂慮：六成受訪者認為3至5年內會對工作產生衝擊，其中一半認為衝擊來得更快，已經發生或1至2年內就會出現。目前，44%受訪者認為AI提升工作效率但未改變核心角色；12%受訪者的工作已開始包括審核、監督及修正AI產出的結果，反映人機協作開始出現。與此同時，49%的受訪者擔心現有技能因AI而貶值，更有40%擔憂AI出現令其工作沒有保障。

譚嘉因則相信企業在工作流程應用AI仍處起步階段，「因為AI而減少請人應該未發生」。不過他認同與AI功能有較多重疊的文書及行政職務，需求將減少，呼籲員工「轉型」參與其他職務。

另一方面，儘管超過七成受訪者有意提升AI相關技能，仍有近六成人從未接受過任何相關培訓，但72%在職人士有學習意願，其中四成已開始主動學習。僅29%受訪者使用進階的專業AI工具，比率低於亞太區平均水平，反映AI應用停留在淺層，深度應用不足。另有73%受訪者不知悉政府推出的AI相關政策、法規或指引。

精華 FAQ

  • 調查發現，72.7%受訪者每日或每周都在工作中使用AI，遠高於全球平均31%，顯示香港打工仔已相當普遍地把AI納入日常工作流程。

  • 近8成受訪者認為AI有助提升效率、生產力及工作質素；但他們最擔心AI內容不準確，其次是私隱與資訊安全，以及錯誤資訊擴散。

  • 雖然超過7成人有意提升AI技能，但近6成人未受任何培訓，僅29%使用進階專業工具，且73%不知道相關政策指引，反映應用仍偏淺層。

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