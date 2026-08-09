天價打車？山頂下蘭桂坊 的士收583元 旅客投訴獲退500元

圖為香港的士在太子街頭行駛。(中新社)

正值暑假旅遊旺季，不少旅客來港旅遊。有網友近日於內地社交平台發文表示，上周透過網約車 平台打的士，由山頂前往中環蘭桂坊，竟遇到「天價打車」，收費竟高達583元（港元，下同，約74.3美元），是平台預估價的7至8倍。之後他向平台申訴，客服指司機手動輸入高價，他獲退還近500元差價。

大公報報導，有內地旅客表示，過往在港曾遇的士「劏客」，留下不好印象，之後改為乘搭地鐵 、巴士等公共交通工具。

該名網友表示，6日晚上8時許，在山頂欣賞夜景後，透過「滴滴」平台打的士到蘭桂坊，平台頁面顯示優惠後車費約70至87元。他指司機在電話裡及他登車後，反覆提醒車費預計「很貴」，又說「現在山頂很難打車，黑車下山要800至1000元」，他反覆追問實際收費，對方僅稱「只有行程結束平台才會自動算出來」。最終全程約14分鐘，里程6.5公里，帳單實付583.74元。

該網友稱當日沒颱風，沒行李沒寵物沒繞路，他當天打的士上山收費82元，未料到下山要逾500元。他認為司機反覆說貴，只是在做心理暗示。他稱當日向平台申訴，客服核實後承認：這筆費用確實異常、司機手動輸入高價多收費用，最後憑條退還差價499.79元。該網友稱陸續致電交通投訴電話，也去了警署，但因訂單結束後車牌信息被隱藏，導致無證據而案件無法受理。

據報導，有網友留言指有相似經歷，且是「一模一樣的經歷和話術」。該網頁展示的行程截圖，由山頂廣場打車到中環地鐵站，全程12分鐘、5.6公里，車費544.6元。

昨日到山頂遊玩的深圳旅客鄧女士說，曾在港遇司機繞路，被收費80多元，正常收費應只需二、三十元，「可能我們粵語發音不夠地道，被司機認到是內地遊客。」她說劏客經歷雖不致打消訪港意願，但留下不好印象，她害怕再次被劏，之後遊港只乘坐地鐵或巴士。

深圳旅客黃先生在山頂遊玩後，計畫乘坐網約的士下山。他說經常來港遊玩，曾在網上看見有司機態度不佳、兜路亂收費、排外等報道，但自己從未遇見劏客行為，並說有的士司機以普通話對答，態度友善與耐心。他稱為免溝通與收費爭議，出行打的士會優先選用網約車平台，不用擔心司機繞路、濫收車資等。