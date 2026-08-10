「減薪都要來」外籍專才湧香港 甲廈出租率大增 國際校入學搶破頭
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香港去年批出超過3.1萬宗外籍人士工作簽證，較五年前增加超過一倍。而金融服務業相關簽證，亦升至2022年以來新高。受惠於中資及大型企業來港上市，香港IPO活動大幅反彈，外資投行與金融企業積極擴充，帶動住宿需求上升。有代理透露，港島南區外籍專才租客較去年激增三成。香港餐旅業協會主席梁熙表示，在他擔任主席的酒店集團，近兩月歐美客人增加10%，都是比較長住的客人。
近日有外媒報導，有美國招聘顧問放棄紐約年薪15萬美元的崗位，「減薪都要來香港工作」。亦有專才預計，未來數年香港將是全球專業人士首選的城市。
大公報報導，根據港府數據，入境處去年共批出3萬1278份一般就業政策簽證，數字較五年前翻倍，申請人主要來自南韓、日本、英國、美國。
近日彭博社報導，27歲法國量化工程師TheoBertrand早年在香港留學，去年結束在荷蘭阿姆斯特丹的工作後，再度定居香港。他坦言，香港生活開支雖然偏高，但稅務優勢大幅提升實際收入，而荷蘭對員工獎金徵收高達五成稅款。放眼其他金融樞紐，受中東局勢影響，杜拜吸引力下滑，在Bertrand看來，未來數年香港會是全球專業人士首選發展的城市。
美國招聘顧問JohnTozzi在2022年底離港，今年1月放棄紐約年薪15萬美元的崗位，以10萬美元底薪重返香港。雖然名義薪資減少，但低稅環境令他的實際可支配收入更優厚。Tozzi也觀察到，愈來愈多外籍同行回流香港。
2025年，香港新股市場融資額位居全球第一，總額達2746億港元，其中四家公司躋身2025年全球十大新股之列。內地企業持續來港上市帶動財富管理需求攀升，同年香港一舉超越瑞士，成為全球最大離岸財富管理中心。今年，光學設備企業中際旭創在港完成68億美元IPO，為香港7年內最大新股上市項目，高盛、摩根史坦利擔任聯席牽頭行。
不少銀行家離開香港後發現，重大決策與客戶會議始終集中在香港。彭博社引述一名不願具名的美國資管高管表示，過去數年每年需要往返新加坡、香港12至15次開會，長途奔波令身體難以負荷；常駐香港後，每年僅需前往新加坡兩次，能緊密貼近亞太區核心業務決策圈。
從中環甲級商廈的出租率到國際學校的入學輪候時間，再到酒店的租務等數據，均顯示外籍人才回流香港掀趨勢。中環核心區甲級商廈的人流明顯回升，恒基地產旗下TheHenderson出租率從六成升至九成，租金按年上升超過一成。外籍人才的子女入學需求，也導致香港主要國際學校的入學輪候時間達到一年。
主要來自香港IPO活動反彈、中資與大型企業擴張，以及低稅環境提升實際收入。多名金融與專業人士認為，香港更接近亞太決策中心，工作與生活的整體吸引力上升。 去年香港批出3萬1278份一般就業政策簽證，較5年前翻倍；港島南區外籍專才租客按年增3成，The Henderson出租率由6成升至9成，租金亦升逾1成。 甲級商廈、酒店、國際學校與財富管理都受惠。商廈出租率回升、長住酒店客增多、國際學校輪候期拉長，反映專才攜家帶眷來港，帶動整體商務與生活消費需求。
精華 FAQ
主要來自香港IPO活動反彈、中資與大型企業擴張，以及低稅環境提升實際收入。多名金融與專業人士認為，香港更接近亞太決策中心，工作與生活的整體吸引力上升。
去年香港批出3萬1278份一般就業政策簽證，較5年前翻倍；港島南區外籍專才租客按年增3成，The Henderson出租率由6成升至9成，租金亦升逾1成。
甲級商廈、酒店、國際學校與財富管理都受惠。商廈出租率回升、長住酒店客增多、國際學校輪候期拉長，反映專才攜家帶眷來港，帶動整體商務與生活消費需求。
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