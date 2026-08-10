「愈住愈愛港」 調查：港漂居3-5年 留港意願92%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 調查顯示港漂青年居港3至5年後，留港意願高達92%，呈現愈住愈愛港趨勢。

調查顯示港漂青年居港3至5年後，留港意願高達92%，呈現愈住愈愛港趨勢。 重點二： 在職青年留港意願63%高於學生49%，顯示就業與社交網絡有助長期扎根香港。

在職青年留港意願63%高於學生49%，顯示就業與社交網絡有助長期扎根香港。 重點三：港漂主要面對語言、簽證與住屋壓力，議員與商會建議加強支援融入和安居。

半島青年商會昨日發布「內地來港青年香港 生活適應與未來計畫調查報告」，顯示港漂青年展現出極強的留港發展潛力與經濟活力，更呈「愈住愈愛港」趨勢，居住三年至五年的港漂青年留港意願高達92%，充分印證香港對優秀人才的長遠吸引力。

文匯報報導，調查顯示，在職青年的留港意願（63%）顯著高於學生群體（49%），顯示成功踏入職場是確立長期留港決心的關鍵轉折點。同時，在職青年擁有較佳的香港社交網絡（72%有香港朋友），顯著高於學生群體（53%），反映職場是促進社會共融的有效場域。

此外，調查顯示居港少於六個月的受訪者留港意願為43%，一年至兩年升至62%，三年至五年更飆升至92%，反映出「愈住愈愛港」的傾向。至於不同群體的適應痛點各有側重，學生群體的主要挑戰集中於語言障礙（44%）及就業競爭焦慮（64%）；而在職青年則更關注工作簽證問題（46%）及生活壓力（31%）。

據報導，立法會議員梁文廣表示，留人才最重要是「留心」，過去約半數持簽證人才到期未有續簽，反映政策焦點須由單純「搶人才」數量轉向如何幫助人才安居樂業。就此，他提出多項建議，包括整合人才辦、入境處等部門相關信息；善用地區網絡舉辦文化活動促進融入；提高香港教育制度信息透明度，協助人才子女就學；以及探討在基層住屋問題解決後，是否延伸公營房屋保障予合資格人才等。

半島青年商會會長梁巧然表示，調查顯示港漂青年對香港充滿熱誠與期待，針對他們在適應過程中面對的挑戰，商會提出多項建議，包括強化校園及職場廣東話應用支援、整合落戶及生活實用指引，推動「校園—職場」無縫銜接，提供更多實習機會及香港職場文化培訓等，期望搭建起港漂青年與香港社會溝通的橋樑，協助他們順利扎根，實現人盡其才。

另據明報報導，來自重慶、現年30歲的慕欣益，正在港修讀市場營銷碩士學位，自言初初抵港不懂廣東話難以融入，只會認識相似背景的朋友，「好像身處香港又不是在香港」，後來透過參與社區活動、結交香港朋友，加速融入和了解香港的生活方式和文化。

報導稱，26歲的城大研究生會主席劉國濤來自山西，正修讀環境方面的博士學位，他說在港曾三度搬家，港漂青年租屋困難，例如沒充足時間睇樓、所租房子不附家具電器等。他稱之前已考慮留港，參加研究生會後透過香港團體和活動了解到香港生活文化，決心留下。