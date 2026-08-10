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香港下半年逾百盛事 財爺料吸185萬旅客 估可帶動59億消費額

香港新聞組／香港10日電
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「紫禁城看世界——中外文化交流與互鑒」展覽正在香港故宮文化博物館展出。圖為展覽展...
「紫禁城看世界——中外文化交流與互鑒」展覽正在香港故宮文化博物館展出。圖為展覽展出的音樂鍾（左）和水法問樂鍾。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港下半年料辦逾100項盛事，吸引185萬旅客。
  • 重點二：港府估計相關活動可帶動59億消費及33億增值。
  • 重點三：政府藉APEC會議與文化平台強化盛事之都形象。

香港積極推動「盛事+旅遊」發展，各項國際會議與展覽活動陸續登場。港府財政司司長陳茂波發表網誌指出，預計今年下半年香港將舉辦超過100項盛事活動，吸引逾185萬名旅客參與，預估帶來約59億（港元，下同，約7.52億美元）消費額及33億的經濟增加價值。

綜合文匯報、明報報導，陳茂波表示，今年上半年香港已有約175萬旅客參與超過130項盛事，創造約58億消費額與33億經濟增加價值。加上啟德體育園近期舉辦的賽事帶動消費，「香港足球盛會2026」和「2026年奧迪夏季巡迴賽」，3場球賽共吸引超過12萬名觀眾入場，門票收入預計超過1.8億。香港零售業總銷貨價值已連續14個月上升，今年上半年升幅達9.6%，顯示整體經濟展現良好勢頭。

下半年盛事將涵蓋美食博覽、國慶煙花匯演、香港單車節及香港美酒佳餚巡禮等。此外，香港將於10月首次承辦「亞太經合組織（APEC）財政部長會議」，屆時亞太區政商領袖雲集，政府將藉此展示香港作為國際金融中心與盛事之都的多元魅力。

陳茂波進一步分析，文化內容、產業平台與盛事活動環環相扣。以香港故宮文化博物館為例，「古埃及文明大展」已吸引逾57萬人次到訪，相關文創產品銷售額突破3000萬元。為鞏固全球三大藝術品交易中心地位，港府正致力構建完整生態圈，包含於機場建設藝術品倉儲，並吸引畫廊、拍賣行與家族辦公室進駐西九文化區藝術廣場大樓，將致力吸引畫廊、保險公司、拍賣行、家族辦公室等與藝術品產業鏈相關企業進駐。香港亦已跟巴塞爾藝術展簽訂未來五年的合作協議，讓香港成為區內唯一的主辦城市。

產業平台方面，新增設文藝創意產權資料庫的「亞洲知識產權交易平台」已於今年3月運作，展示超過1萬個文創知識產權資料，促進跨界別交易合作。陳茂波強調，盛事活動能有效帶動香港與境外人流，未來將持續聯袂業界推動多面向消費聯動，激發產業價值釋放。

陳茂波在香港故宮文化博物館參觀「古埃及文明大展」，並購買相關的文創產品。（取材自...
陳茂波在香港故宮文化博物館參觀「古埃及文明大展」，並購買相關的文創產品。（取材自陳茂波網誌）

精華 FAQ

  • 陳茂波指出，香港今年下半年將舉辦超過100項盛事活動，預計吸引逾185萬名旅客參與，顯示「盛事+旅遊」策略持續發揮帶動人流與消費的作用。

  • 港府估計，下半年盛事可帶來約59億港元消費額，以及33億港元經濟增加價值；上半年亦已錄得約58億消費額，反映盛事對整體經濟貢獻明顯。

  • 政府除辦美食博覽、煙花匯演及單車節等活動外，亦透過APEC財政部長會議、故宮博物館展覽和藝術品產業鏈布局，鞏固香港國際金融中心與盛事之都地位。

財政部 香港 港府

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