36.9℃ 香港高溫破142年紀錄 1行山男中暑不治

8月9日，香港持續極端酷熱。截至下午1時15分，天文台總部錄得最高氣溫攝氏36.7度，打破自1884年以來的最高紀錄。圖為外出的市民撐傘遮擋陽光。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港市區最高36.9℃，創1884年有紀錄以來新高。

香港市區最高36.9℃，創1884年有紀錄以來新高。 重點二： 大埔64歲行山男子疑中暑昏迷，送抵現場證實死亡。

大埔64歲行山男子疑中暑昏迷，送抵現場證實死亡。 重點三：林超英批工作暑熱警告門檻過高，倡用濕球黑球溫度。

強颱「白海豚」的外圍下沉氣流持續為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，香港 天文台昨午在市區錄得最高氣溫攝氏36.9度，是1884年有紀錄以來最高氣溫；在大埔一名行山男子疑不敵酷熱中暑昏迷不治。不過，勞工處「工作暑熱警告」昨日維持在最低級別「黃色」。前天文台長林超英指該警告門檻太高，應採用國際普遍的「濕球黑球溫度」，以較準確地反映工人戶外承受的熱壓力。

綜合文匯報、明報報導，旺角一個球場的溫度計昨日中午顯示錄得攝氏42度，但無阻一班足球愛好者的熱情，繼續在球場上較量球技，但最終有人疑難敵高溫中暑不適，要旁人背到一邊休息。

大埔船灣淡水湖郊遊徑，昨日下午近2時，警方接報上址一名64歲持香港身份證的菲律賓籍行山男子疑中暑暈倒陷入昏迷，惟人員到場證實事主已死亡，警方列作「屍體發現」跟進，死因仍有待驗屍確定。

另外，「白海豚」影響香港往返內地和日本沖繩的陸空交通。內地鐵路單位通報港鐵，由前日至今天共8班高鐵列車車次取消，涉及往返香港西九龍站至上海虹橋站和廣州南站。香港航空則宣布昨日及今天，共取消6班來往香港至上海浦東的航班。香港航空表示，已經豁免受影響航班的重新訂位、 更改航點或退票的手續費，乘客可以透過網站「特別票務安排」提交申請，經由旅行社訂票或旅行團乘客，需聯繫相關旅行社查詢票務事宜。

勞工處昨晨7時許發出黃色工作暑熱警告，指部分工作環境熱壓力頗高。翻查紀錄，昨晨7時天文台總部氣溫約攝氏29.7℃，午間各區氣溫攀升，天文台總部及上水氣象站均見破紀錄的最高溫度，惟香港暑熱指數全日未超越攝氏32度，故警告未達「紅色」。

工作暑熱警告2023年5月推出，截至昨日共發204次警告，全為黃色。林超英昨指出，天文台的香港暑熱指數反映氣溫上升對整體公眾的影響，非針對戶外工作者，現時勞工處的工作暑熱警告卻根據該指數分級，技術上是誤用指標，未能準確反映戶外曝曬情況。他稱國際包括日本採用的「濕球黑球溫度」，能較準確反映工人戶外受到的熱壓力。