我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

36.9℃ 香港高溫破142年紀錄 1行山男中暑不治

香港新聞組／香港10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
8月9日，香港持續極端酷熱。截至下午1時15分，天文台總部錄得最高氣溫攝氏36....
8月9日，香港持續極端酷熱。截至下午1時15分，天文台總部錄得最高氣溫攝氏36.7度，打破自1884年以來的最高紀錄。圖為外出的市民撐傘遮擋陽光。（中通社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港市區最高36.9℃，創1884年有紀錄以來新高。
  • 重點二：大埔64歲行山男子疑中暑昏迷，送抵現場證實死亡。
  • 重點三：林超英批工作暑熱警告門檻過高，倡用濕球黑球溫度。

強颱「白海豚」的外圍下沉氣流持續為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，香港天文台昨午在市區錄得最高氣溫攝氏36.9度，是1884年有紀錄以來最高氣溫；在大埔一名行山男子疑不敵酷熱中暑昏迷不治。不過，勞工處「工作暑熱警告」昨日維持在最低級別「黃色」。前天文台長林超英指該警告門檻太高，應採用國際普遍的「濕球黑球溫度」，以較準確地反映工人戶外承受的熱壓力。

綜合文匯報、明報報導，旺角一個球場的溫度計昨日中午顯示錄得攝氏42度，但無阻一班足球愛好者的熱情，繼續在球場上較量球技，但最終有人疑難敵高溫中暑不適，要旁人背到一邊休息。

大埔船灣淡水湖郊遊徑，昨日下午近2時，警方接報上址一名64歲持香港身份證的菲律賓籍行山男子疑中暑暈倒陷入昏迷，惟人員到場證實事主已死亡，警方列作「屍體發現」跟進，死因仍有待驗屍確定。

另外，「白海豚」影響香港往返內地和日本沖繩的陸空交通。內地鐵路單位通報港鐵，由前日至今天共8班高鐵列車車次取消，涉及往返香港西九龍站至上海虹橋站和廣州南站。香港航空則宣布昨日及今天，共取消6班來往香港至上海浦東的航班。香港航空表示，已經豁免受影響航班的重新訂位、 更改航點或退票的手續費，乘客可以透過網站「特別票務安排」提交申請，經由旅行社訂票或旅行團乘客，需聯繫相關旅行社查詢票務事宜。

勞工處昨晨7時許發出黃色工作暑熱警告，指部分工作環境熱壓力頗高。翻查紀錄，昨晨7時天文台總部氣溫約攝氏29.7℃，午間各區氣溫攀升，天文台總部及上水氣象站均見破紀錄的最高溫度，惟香港暑熱指數全日未超越攝氏32度，故警告未達「紅色」。

工作暑熱警告2023年5月推出，截至昨日共發204次警告，全為黃色。林超英昨指出，天文台的香港暑熱指數反映氣溫上升對整體公眾的影響，非針對戶外工作者，現時勞工處的工作暑熱警告卻根據該指數分級，技術上是誤用指標，未能準確反映戶外曝曬情況。他稱國際包括日本採用的「濕球黑球溫度」，能較準確反映工人戶外受到的熱壓力。

精華 FAQ

  • 天文台昨午在市區錄得36.9℃，是自1884年有紀錄以來最高氣溫，反映受「白海豚」外圍下沉氣流影響，香港出現極端酷熱天氣。

  • 一名64歲持香港身份證的菲律賓籍男子在大埔船灣淡水湖郊遊徑疑中暑昏迷，警方接報到場後證實其已死亡，案件暫列「屍體發現」跟進。

  • 前天文台長林超英指出，現行工作暑熱警告以香港暑熱指數分級，較偏向反映公眾感受，未必能準確呈現戶外工人的熱壓力，建議改用濕球黑球溫度。

香港

上一則

「減薪都要來」外籍專才湧香港 甲廈出租率大增 國際校入學搶破頭

下一則

山頂下蘭桂坊 的士收583元 旅客投訴獲退500元

延伸閱讀

香港60歲退休水警挑戰鐵人賽失蹤 海空搜救逾7小時 遇溺不治

香港60歲退休水警挑戰鐵人賽失蹤 海空搜救逾7小時 遇溺不治
旺角「星際城市」復古 人潮堪比五一 西貢沙灘逼爆 內地客：誰來誰蠢蛋

旺角「星際城市」復古 人潮堪比五一 西貢沙灘逼爆 內地客：誰來誰蠢蛋

香港14.7%地區受3大災侵害 紅會地圖示警：2處高危

香港14.7%地區受3大災侵害 紅會地圖示警：2處高危
熱穹發威 內布拉斯加州「戶外站30秒」全身流汗

熱穹發威 內布拉斯加州「戶外站30秒」全身流汗

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法