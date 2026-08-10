36.9℃ 香港高溫破142年紀錄 1行山男中暑不治
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強颱「白海豚」的外圍下沉氣流持續為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，香港天文台昨午在市區錄得最高氣溫攝氏36.9度，是1884年有紀錄以來最高氣溫；在大埔一名行山男子疑不敵酷熱中暑昏迷不治。不過，勞工處「工作暑熱警告」昨日維持在最低級別「黃色」。前天文台長林超英指該警告門檻太高，應採用國際普遍的「濕球黑球溫度」，以較準確地反映工人戶外承受的熱壓力。
綜合文匯報、明報報導，旺角一個球場的溫度計昨日中午顯示錄得攝氏42度，但無阻一班足球愛好者的熱情，繼續在球場上較量球技，但最終有人疑難敵高溫中暑不適，要旁人背到一邊休息。
大埔船灣淡水湖郊遊徑，昨日下午近2時，警方接報上址一名64歲持香港身份證的菲律賓籍行山男子疑中暑暈倒陷入昏迷，惟人員到場證實事主已死亡，警方列作「屍體發現」跟進，死因仍有待驗屍確定。
另外，「白海豚」影響香港往返內地和日本沖繩的陸空交通。內地鐵路單位通報港鐵，由前日至今天共8班高鐵列車車次取消，涉及往返香港西九龍站至上海虹橋站和廣州南站。香港航空則宣布昨日及今天，共取消6班來往香港至上海浦東的航班。香港航空表示，已經豁免受影響航班的重新訂位、 更改航點或退票的手續費，乘客可以透過網站「特別票務安排」提交申請，經由旅行社訂票或旅行團乘客，需聯繫相關旅行社查詢票務事宜。
勞工處昨晨7時許發出黃色工作暑熱警告，指部分工作環境熱壓力頗高。翻查紀錄，昨晨7時天文台總部氣溫約攝氏29.7℃，午間各區氣溫攀升，天文台總部及上水氣象站均見破紀錄的最高溫度，惟香港暑熱指數全日未超越攝氏32度，故警告未達「紅色」。
工作暑熱警告2023年5月推出，截至昨日共發204次警告，全為黃色。林超英昨指出，天文台的香港暑熱指數反映氣溫上升對整體公眾的影響，非針對戶外工作者，現時勞工處的工作暑熱警告卻根據該指數分級，技術上是誤用指標，未能準確反映戶外曝曬情況。他稱國際包括日本採用的「濕球黑球溫度」，能較準確反映工人戶外受到的熱壓力。
天文台昨午在市區錄得36.9℃，是自1884年有紀錄以來最高氣溫，反映受「白海豚」外圍下沉氣流影響，香港出現極端酷熱天氣。 一名64歲持香港身份證的菲律賓籍男子在大埔船灣淡水湖郊遊徑疑中暑昏迷，警方接報到場後證實其已死亡，案件暫列「屍體發現」跟進。 前天文台長林超英指出，現行工作暑熱警告以香港暑熱指數分級，較偏向反映公眾感受，未必能準確呈現戶外工人的熱壓力，建議改用濕球黑球溫度。
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天文台昨午在市區錄得36.9℃，是自1884年有紀錄以來最高氣溫，反映受「白海豚」外圍下沉氣流影響，香港出現極端酷熱天氣。
一名64歲持香港身份證的菲律賓籍男子在大埔船灣淡水湖郊遊徑疑中暑昏迷，警方接報到場後證實其已死亡，案件暫列「屍體發現」跟進。
前天文台長林超英指出，現行工作暑熱警告以香港暑熱指數分級，較偏向反映公眾感受，未必能準確呈現戶外工人的熱壓力，建議改用濕球黑球溫度。
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