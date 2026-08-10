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TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

山頂下蘭桂坊 的士收583元 旅客投訴獲退500元

香港新聞組／香港10日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：旅客山頂到蘭桂坊的士費高達583元，遠超預估價。
  • 重點二：平台核實司機手動輸入高價，多收近500元後退款。
  • 重點三：事件引發內地旅客不安，部分人改搭地鐵巴士避開的士。

正值暑假旅遊旺季，不少旅客來港旅遊。有網友近日於內地社交平台發文表示，上周透過網約車平台打的士，由山頂前往中環蘭桂坊，竟遇到「天價打車」，收費竟高達583元（港元，下同，約74.3美元），是平台預估價的7至8倍。之後他向平台申訴，客服指司機手動輸入高價，他獲退還近500元差價。

大公報報導，有內地旅客表示，過往在港曾遇的士「劏客」，留下不好印象，之後改為乘搭地鐵、巴士等公共交通工具。

該名網友表示，6日晚上8時許，在山頂欣賞夜景後，透過「滴滴」平台打的士到蘭桂坊，平台頁面顯示優惠後車費約70至87元。他指司機在電話裡及他登車後，反覆提醒車費預計「很貴」，又說「現在山頂很難打車，黑車下山要800至1000元」，他反覆追問實際收費，對方僅稱「只有行程結束平台才會自動算出來」。最終全程約14分鐘，里程6.5公里，帳單實付583.74元。

該網友稱當日沒颱風，沒行李沒寵物沒繞路，他當天打的士上山收費82元，未料到下山要逾500元。他認為司機反覆說貴，只是在做心理暗示。他稱當日向平台申訴，客服核實後承認：這筆費用確實異常、司機手動輸入高價多收費用，最後憑條退還差價499.79元。該網友稱陸續致電交通投訴電話，也去了警署，但因訂單結束後車牌信息被隱藏，導致無證據而案件無法受理。

據報導，有網友留言指有相似經歷，且是「一模一樣的經歷和話術」。該網頁展示的行程截圖，由山頂廣場打車到中環地鐵站，全程12分鐘、5.6公里，車費544.6元。

昨日到山頂遊玩的深圳旅客鄧女士說，曾在港遇司機繞路，被收費80多元，正常收費應只需二、三十元，「可能我們粵語發音不夠地道，被司機認到是內地遊客。」她說劏客經歷雖不致打消訪港意願，但留下不好印象，她害怕再次被劏，之後遊港只乘坐地鐵或巴士。

深圳旅客黃先生在山頂遊玩後，計畫乘坐網約的士下山。他說經常來港遊玩，曾在網上看見有司機態度不佳、兜路亂收費、排外等報道，但自己從未遇見劏客行為，並說有的士司機以普通話對答，態度友善與耐心。他稱為免溝通與收費爭議，出行打的士會優先選用網約車平台，不用擔心司機繞路、濫收車資等。

精華 FAQ

  • 該旅客由山頂前往中環蘭桂坊，全程約14分鐘、6.5公里，最後帳單顯示實付583.74元，明顯高於平台原先預估的約70至87元。

  • 旅客向平台申訴後，客服核實該筆費用屬異常，並確認司機是手動輸入高價，導致多收費用，最終退還499.79元差價。

  • 文中多名旅客表示，曾遇繞路或濫收車資後留下陰影，雖未必因此不來港，但會更傾向改搭地鐵、巴士，或只用網約平台叫車。

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