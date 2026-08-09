我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

香港應科院 奪全球「創新界奧斯卡」3大獎

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
應科院「R&D 100大獎」得獎的3個項目。（圖：應科院提供）
應科院「R&D 100大獎」得獎的3個項目。（圖：應科院提供）

被譽為「創新界奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100大獎）2026年度評選結果近日揭曉，香港創下佳績，共有9個項目入圍、4個項目獲選為本年R&D 100大獎優勝者。

文匯報報導，其中，香港應用科技研究院更締造亞洲機構歷來最佳成績：6項技術晉身最終評選，為本屆亞洲入圍數量最多的機構，亦為美國以外表現最突出的單位，最終有3項目獲獎，包括突破性的無水染色技術，能大幅節省資源及減少環境足跡；又研發了天然石墨負極，助實現電池20分鐘內快速充電延長至近兩倍壽命等。

香港生產力促進局的混凝土碳儲庫項目，則為另一R&D 100大獎得主。本港多個得獎及入圍項目，均由研發機構與企業合作進行，充分顯示香港國際創科中心以及力推創科研究產業落地的重要角色。

據介紹，R&D 100大獎由國際知名刊物《R&D World》主辦，每年評選全球最具技術突破性的百大創新，所有參賽項目均由獨立業界專家組成的評審團進行嚴格審核，是全球研發領域最具權威與競爭力的獎項之一。今年香港多個項目獲獎，不僅展現本港科研實力，也凸顯亞洲創新力量在國際舞台上日益重要的地位。

應科院入圍的6項技術涵蓋先進監控、可持續發展、醫療健康、先進材料及新一代製造等範疇，其中3項獲獎技術聚焦於綠色製造、先進材料與碳審核領域，包括兩項於機械／材料類別得獎的研發項目。

應科院行政總裁孫耀達讚揚，各獲獎成果有賴研究團隊及合作夥伴不懈努力，致力開發能夠回應產業及社會實際需求、同時創造經濟及社會價值的創新技術。

他強調，應科院會繼續加強政產學研協作，加速科研成果商品化，並積極配合國家「十五五」規畫，推動AI、微電子、新能源及綠色科技等戰略性技術發展，促進新質生產力，為國家高質量發展作出貢獻。

精華 FAQ

  • 香港共有9個項目入圍，最終4個項目獲選為R&D 100大獎優勝者，成績相當突出，顯示本港科研成果具備國際競爭力與技術突破性。

  • 應科院有6項技術晉身最終評選，成為本屆亞洲入圍數量最多機構，亦是美國以外表現最突出的單位，最後共有3項技術獲獎。

  • 獲獎技術包括無水染色、天然石墨負極與碳審核等，重點涵蓋綠色製造、先進材料及碳減排方向，並有助推動科研成果商品化。

香港 奧斯卡

上一則

中媒：美智庫「海光計畫」 挑唆菲律賓在南海掀波

下一則

香港記協選出5執委 官員指「黑箱作業」疑有便衣警察守候

延伸閱讀

中國科學家首獲COSPAR空間科學大獎 王勁松在北京一路讀到博士

中國科學家首獲COSPAR空間科學大獎 王勁松在北京一路讀到博士
遊學香港創新高 32國家地區數萬人申請 這所大學最熱門

遊學香港創新高 32國家地區數萬人申請 這所大學最熱門

SLEEPM完成策略併購BIOCRYSTAL全球創新新階段

SLEEPM完成策略併購BIOCRYSTAL全球創新新階段
AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

AI無人智慧食堂驚艷新創賽 「優豈」前進矽谷角逐百萬美元獎金

熱門新聞

華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
73歲江蘇連雲港袁姓老翁日前搭乘高鐵，在廁所掉了金戒指，客服回應卻引發質疑。(視頻截圖)

江蘇老人高鐵如廁掉落2萬元金戒 求助…被客服1句話打發

2026-08-02 08:30

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀