香港應科院 奪全球「創新界奧斯卡」3大獎

應科院「R&D 100大獎」得獎的3個項目。（圖：應科院提供）

被譽為「創新界奧斯卡 」的全球百大科技研發獎（R&D 100大獎）2026年度評選結果近日揭曉，香港 創下佳績，共有9個項目入圍、4個項目獲選為本年R&D 100大獎優勝者。

文匯報報導，其中，香港應用科技研究院更締造亞洲機構歷來最佳成績：6項技術晉身最終評選，為本屆亞洲入圍數量最多的機構，亦為美國以外表現最突出的單位，最終有3項目獲獎，包括突破性的無水染色技術，能大幅節省資源及減少環境足跡；又研發了天然石墨負極，助實現電池20分鐘內快速充電延長至近兩倍壽命等。

香港生產力促進局的混凝土碳儲庫項目，則為另一R&D 100大獎得主。本港多個得獎及入圍項目，均由研發機構與企業合作進行，充分顯示香港國際創科中心以及力推創科研究產業落地的重要角色。

據介紹，R&D 100大獎由國際知名刊物《R&D World》主辦，每年評選全球最具技術突破性的百大創新，所有參賽項目均由獨立業界專家組成的評審團進行嚴格審核，是全球研發領域最具權威與競爭力的獎項之一。今年香港多個項目獲獎，不僅展現本港科研實力，也凸顯亞洲創新力量在國際舞台上日益重要的地位。

應科院入圍的6項技術涵蓋先進監控、可持續發展、醫療健康、先進材料及新一代製造等範疇，其中3項獲獎技術聚焦於綠色製造、先進材料與碳審核領域，包括兩項於機械／材料類別得獎的研發項目。

應科院行政總裁孫耀達讚揚，各獲獎成果有賴研究團隊及合作夥伴不懈努力，致力開發能夠回應產業及社會實際需求、同時創造經濟及社會價值的創新技術。

他強調，應科院會繼續加強政產學研協作，加速科研成果商品化，並積極配合國家「十五五」規畫，推動AI、微電子、新能源及綠色科技等戰略性技術發展，促進新質生產力，為國家高質量發展作出貢獻。