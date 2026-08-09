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香港記協選出5執委 官員指「黑箱作業」疑有便衣警察守候

香港新聞組／香港9日電
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香港記者協會記協8日舉行換屆選舉，選出新一屆5名執委，部分連任，稍後將通知會員結果。選舉閉門舉行，只限會員參與，約30人出席，歷時一個多小時，其間大廈樓下有懷疑便衣警察坐在車上守候。

明報報導，保安局長鄧炳強7日點名稱記協不公布參選和當選名單「黑箱作業」，記協主席鄭嘉如解釋，不公布名單因近年執委選舉受外界滋擾和恐嚇，但已向全體會員公布，並按法例要求向職工登記局交執委名單。

據報導，記協每年換屆，上一屆執委同樣有5人當選，為記協會章及職工會條例規定換屆最低人數門檻。今次記協換屆曾因候選執委人數未達門檻而延期，未能在6月30日任期結束前選出新執委，提名期之後重開，並延至上月7日。選舉前記協曾向會員郵寄候選人資料及政綱，本月初舉辦候選人網上答問會。

報導稱，記協近年受壓，其中鄭嘉如2024年7月當選主席後，上司曾要求她退選、她其後遭「職位重組」為由解雇，入稟公司違職工會條例，正待裁決。國際記聯（IFJ）早前關注BBC解雇香港分部5名記者，部分人過去曾參選記協，BBC發言人當時否認兩者有關。

報導指，今次換屆前，文匯報等媒體連日刊登批評記協的文章，其中署名「文瑜」的評論質疑參選人屬自由記者或獨立記者，對「傳媒日常運作、編採流程、薪酬體系及勞資博弈缺乏深刻認知」；署名「鄭嫣然」的文章則稱記協「長期大言不慚扮代表」。

2019年香港爆發「反送中」運動期間，港府一直批評記者支持暴亂，包括向支持運動的示威者「濫發記者證」，妨礙警方執法。

精華 FAQ

  • 記協8日舉行閉門換屆選舉，最終選出5名執委，部分屬連任。這個人數剛好符合會章與職工會條例所訂的最低門檻，記協之後會再通知全體會員結果。

  • 因為最初候選執委人數未達最低門檻，記協未能在6月30日任期屆滿前完成改選，所以把提名期重開並延至上月7日，之後才順利舉行投票。

  • 主席鄭嘉如表示，近年執委選舉曾受外界滋擾和恐嚇，因此不即時對外公布，但已通知會員並按法例向職工登記局申報。鄧炳強則批評此舉是黑箱作業。

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