噪音糾紛 香港精障男狂砍鄰居30刀後墜樓亡

黃大仙上邨8日早發生不滿鄰居噪音引發的命案。有精神病紀錄46歲男住戶，疑不滿樓上家庭及所飼的狗發出噪音，事發時，聽見樓上男住客離開住所關上鐵閘的聲音後，攜帶菜刀在樓下一層按停電梯，揮刀向電梯內的男鄰居猛砍30多刀，行凶後返回住所跳樓身亡。25歲男鄰居血流滿面倒地，由保安員協助報警，警方到場時他仍清醒，送院搶救後8日晚情況危殆。

文匯報報導，男子多次投訴樓上住客發出噪音並引發爭吵，向房屋署申請調遷獲批准，惟等候分配新住所前，該男子涉嫌伺機向樓上鄰居施襲報復。警方調查相信，疑兇有預謀犯案，將案件列作「企圖謀殺」及「自殺」。

據了解，疑兇姓劉，居於黃大仙上邨昭善樓15樓一單位，在一間工程公司任職司機，原與母親同住，其母親去年搬入老人院。遇襲的男子姓林住在疑兇住所對上單位，林在濾水廠任職技工，與祖母、母親及妹妹一家四口，去年9月才由沙田區遷至昭善樓。

消息指，劉有精神病求診紀錄，曾因噪音問題多次投訴樓上的前住客，當姓林一家搬入上址，同樣被劉投訴噪音滋擾。去年11月疑兇曾到林的住所投訴噪音滋擾，並與林的妹妹爭執，驚動警員到場，經調解後雙方平息爭吵。

8日上午7時許，黃大仙上邨保安員報案指，昭善樓一部電梯內有男子被人揮刀襲擊。警方及救護員到場，發現一名有刀傷及全身染血的男子坐在電梯地上，他當時能夠說出自己住址，以及施襲者是樓下住戶，之後被送往伊利沙伯醫院急救。傷者送院時血流披面，救護員為他按緊左邊頸部。

同時警員及保安員發現另一名男子，倒臥在昭善樓對出地上，相信他從高處墜下，被證實當場死亡。