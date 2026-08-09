那指生物科企落戶香港河套 打造灣區「細胞工廠」

河套深港科技創新合作區香港 園區的港深創新及科技園於去年12月開園，占地87公頃、全面運作後卻每年可望帶來900億港元（約114.9億美元）經濟貢獻，成為香港以至整個大灣區 最受關注的創科地標。經逾半年的內部建設，首批近百間落戶的創科企業正相繼投入營運，而園區第二及第三批次亦正公開招標、跨河連接橋完成接駁，愈來愈多來自世界各地的前沿科企正瞄準這片創科熱土，發展如火如荼。

文匯報報導，總部設在加拿大 、在那斯達克上市的生物科企Pinnacle Food，為首批進駐河套港深創科園的重點企業之一。公司亞太區董事總經理祝惇若表，公司正銳意由智慧農示業轉型為「雙輪驅動」，以香港為基地重點布局合成生物學，冀利用精準發酵技術打造「細胞工廠」，致力研發人源乳鐵蛋白。該公司看中香港完善的智慧財產權保障與大灣區龐大產能，盼藉河套優勢連結全球技術與內地供應鏈。

Pinnacle Food落戶香港其實有一段淵源。祝惇若透露，去年公司於那斯達克上市後，原計畫在長三角或珠三角尋找在亞太區的發展腹地，恰逢香港駐加拿大經貿辦代表向公司團隊推介了河套與北部都會區的發展藍圖，經實地考察，團隊被當中潛力深深吸引，遂迅速於去年11月在港註冊，將香港列為戰略發展重心。

「我們剛來時外面還是空地，現在多幢大樓已拔地而起。」對港深創科園的建設進度，祝惇若讚譽有加。他直言，對生物科企而言，從空間交付、設備安裝到合規管理和團隊進駐，過程相當複雜，不過園區團隊一直與公司保持密切溝通，迅速處理了落地過程中遇到的實際問題。而過去數月園區各項建設展示的「香港速度」，更讓他們每天從實驗室向外望，都能感受到充滿動力的發展節奏，也堅定當初落戶河套的抉擇。

祝惇若說，河套「一區兩園」的設計，更進一步放大了這種獨特優勢，目前該公司於香港園區專注研發，期望成為承接北美及全球科研成果的樞紐，進行技術評估、驗證與國際合作；而深圳園區的辦公室則側重對接投資人與市場，藉助大灣區產業資源，推動工藝放大與商業化。