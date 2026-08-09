旺角「星際城市」復古 人潮堪比五一 西貢沙灘逼爆 內地客：誰來誰蠢蛋

有內地旅客冒着高溫坐船到橋咀洲，登岸才發現廈門灣（又名半月灣）人山人海，嚇得她匆匆停留10分鐘後立即離開。（視頻截圖）

強颱白海豚的外圍下沉氣流於8日為香港 帶來極端酷熱天氣，天文台總部更錄得今年最高溫攝氏34.7度。然而高溫並未阻擋旅客訪港興致，西貢沙灘、旺角商場及尖沙咀「觀光 城巴」均湧現大量人潮，導致交通繁忙，甚至一度引發排隊糾紛需警員到場協助。

香港01報導，極端高溫未能遏止內地旅客熱情，香港多個熱門景點當日均被擠得水洩不通。近年因復古潮流興起而深受內地Z世代追捧的旺角星際城市商場，因聚集多間菲林相機與拍立得店鋪，人潮堪比五一黃金周，大批顧客甚至擠滿商場外的行人道。

離島景點同樣未能倖免，不少內地旅客在高溫下搭乘40分鐘船程前往西貢橋咀洲避暑。一名小紅書用戶在登岸廈門灣（半月灣）後，面對人山人海的景象大感震驚，僅停留10分鐘便決定折返，並在社交平台上發文抱怨：「登島只停留了10分鐘，馬上跑路！巨小的灣，巨多的人，單程坐船40分鐘，下午5時依舊曝曬，誰來誰是小蠢蛋！」

除了商場與海灘，在內地社交平台備受追捧的「觀光城巴」也迎來客流高峰。傍晚6時許，尖沙咀彌敦道近金馬倫道巴士站聚集了數百名準備享受日落之旅的旅客，輪候搭乘H2K晚間路線。期間因多次出現插隊投訴引發排隊人士鼓譟，現場一度陷入混亂，最終引來警員到場向城巴職員了解並維持秩序。

城巴車務人員實施彈性措施，除了嚴格控管上車人數以防超載無座外，也容許乘客下車時再行付費。

面對驟增的出行需求，相關部門與營運商紛紛啟動應變機制。運輸署於8日早上發布預警，指出通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通顯著繁忙，已指示專線小巴視需求加強班次。

城巴發言人則回應，針對尖沙咀候車人潮，公司已增派前線人員引導乘客並調配車隊，並透過內地社交平台即時發布資訊以利分流。城巴表示，因應暑假周末客量激增，觀光已加強各觀光路線的管理，並鼓勵旅客前往中環碼頭總站搭乘，該總站已調配額外資源，最頻密班次可達6分鐘一班。