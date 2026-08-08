不要輕視流感 香港傳染病專家示警當前「三疫夾擊」

香港兒童傳染病專家關日華表示，香港目前受到新冠、流感、RSV「三疫夾擊」，不要看輕流感。圖為尖沙咀街景。（路透資料照片）

香港 兒童傳染病專家關日華表示，目前香港受到「三疫夾擊」，包括新冠、流感 及呼吸道合胞病毒（呼吸道融合病毒，RSV）影響，提醒香港人不要看輕流感。

香港一名七歲男童，感染甲型流感後併發休克及腦病變，這名男童曾接種季節性流感疫苗 ，仍在八月四日宣告不治，成為香港今年首宗兒童感染流感離世個案。

關日華是亞洲兒童傳染病學會會長、香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授，他認為這宗個案屬於不幸情況，提醒市民不要看輕流感，個別人士身體免疫系統出現很大反應，有機會引起併發症，病情可以很快轉差。需要了解個別人士有無先天性的問題，以致影響應對病毒的抵抗力，同時要分析流感病毒株有否重大變異。

香港夏季流感活躍，關日華說，目前難以估計流感何時會見頂，以及會否延續至新學年開學後。

目前香港受到「三疫夾擊」，包括新冠、流感及呼吸道合胞病毒影響，以流感為主。呼吸道合胞病毒有機會令兒童有氣管炎及肺炎，亦見到不少兒童因為新冠病毒而有獅哮症。雖然現在沒有針對兒童的新冠疫苗接種計畫，但成年人仍可透過注射新冠疫苗減低感染風險，以保護家中幼童。

關日華說，雖然暑假學生毋須上學，但不少學生有群體活動，令流感容易傳播。流感仍未見頂，呼籲香港市民不要掉以輕心，同時做好基本保護措施，戴口罩及勤洗手，外遊時要注意衛生。