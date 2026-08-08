引流管殘物卡病人體內12年 退休女港醫被罰除牌1個月

AI重點 文章重點整理： 重點一： 石岳容2011年手術後遺留引流管殘物，長達12年才被發現。

石岳容2011年手術後遺留引流管殘物，長達12年才被發現。 重點二： 醫委會裁定她專業失當罪成，判普通科醫生名冊除牌1個月。

醫委會裁定她專業失當罪成，判普通科醫生名冊除牌1個月。 重點三：辯方指屬罕見意外且病人已穩定，院方亦已檢討防再發生。

香港 女醫生石岳容在2011年為病人手術後，將引流管殘留物遺留在病人體內長達12年，直至2023年病人檢查才發現，她隨後被投訴。香港醫務委員7日就該宗醫療事故展開聆訊，控方指醫生有絕對責任確保引流管完全拔除，醫委會裁定石岳容專業失當罪成，判處她從普通科醫生名冊除牌1個月，不設緩刑。

大公報報導，被告女西醫石岳容被指身為註冊醫生，在2011年1月30日為一名病人進行右乳房纖維 腺瘤切除手術後，未能將手術時在右乳房置入的引流管完全移除，直至2023年時，該名病人因右胸痛向另一位醫生求診，接受乳房X光檢查時，發現三條引流管的殘留物，總長度達5厘米，需做手術移除。

醫委會昨日就該案件展開研訊，控方專家報告指出，被告作為手術的主要醫生，有絕對責任確保引流管完全拔除，並及時察覺長度有異，如果有疑問，就應進行仔細的臨床檢查及影像檢查等，認為石岳容的表現，低於合理預期的專業標準。

報導指出，石岳容已在2021年停止執業並退休 ，辯方對控罪事實及專家報告不作爭議。

辯方律師表示，今次屬於極罕見的單一意外，被告已退休5年，過去執業多年紀錄良好，一直遵守專業操守，又指被告承認錯誤，病人的紀錄已失存，但她無藉此在審訊上獲益，始終保持誠信及專業精神，無意圖隱瞞事件，事後已即時為病人清理及檢查，並表達深切歉意，現時病人情況穩定；又稱初步醫學評估指，殘留物不會對病人的長期健康造成重大影響。至於涉事醫院已汲取教訓，檢討並加強使用醫療器材的指引，防止同類事件再次發生。