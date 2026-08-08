香港機場食肆「AI店小二」來了 推薦美食、懂兩文三語

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港機場貳號冰室啟用全球首個兩文三語AI店小二。

香港機場貳號冰室啟用全球首個兩文三語AI店小二。 重點二： 系統可語音點餐並推薦菜式，支援廣東話普通話英語。

系統可語音點餐並推薦菜式，支援廣東話普通話英語。 重點三：團隊計畫擴展至更多食肆，並向海外市場與多語種延伸。

全球首個支援兩文三語的「AI店小二」餐飲服務系統，於8月7日於香港 國際機場「貳號冰室」正式落地啟用。該系統響應香港特區政府「人工智能 +」政策，為香港首個AI智能體餐飲實體應用範例。

綜合文匯報、明報報導，「AI店小二」由團隊歷時18個月研發，並於旗下分店優化三至四個月，投入數萬小時語音及影片數據訓練。系統支援兩文三語，兩文是中文、英文，三語是廣東話、普通話及英語語音互動，食客僅需掃描單據上的二維碼即可進入系統，直接以語音揀選菜式。系統具備六大角色功能，包括：AI大使(推薦菜式及介紹品牌故事)、管理助手(追蹤繁瑣事項)、作業助理(實時提醒前線任務)、培訓大師(內置標準作業程序以縮減訓練成本)、萬能工具(調動內部資源與串接外部應用程式介面API)，以及分析管家(挖掘消費數據以協助決策)。

據店員與團隊7日現場示範，顧客透過廣東話語音表示「時間緊迫」後，系統於10秒內即時推薦蛋撻、炸雞翼及薯條等快速上菜品項。對於不擅長粵語的旅客，系統能精準識別普通話需求，並列出菠蘿油等在地人氣麵包清單，避免以往人工溝通可能產生的誤會，同時省去自行翻閱菜單或在社交平台搜尋美食的時間。

在運作順暢度方面，現場測試顯示系統初期語音接收仍存在些許瑕疵，例如曾將「下午茶」誤辨為「下唔拆」。當系統無法識別詞彙時，螢幕會隨即彈出「餐牌可以叫現場員工拎畀你」提示，轉由前線員工接手處理。

店小二智服創辦人暨香港餐飲聯業協會會長駱國安強調，開發該系統的初衷並非為了削減前線人手，而是希望減輕員工壓力、提升營運效率，並推動餐飲產業轉型升級與培育智能化管理人才。成本方面，駱國安指出，目前最昂貴的支出在於Token(詞元)用量與雲端需求，未來目標是將營運成本控制在「約一名員工薪酬」的範圍內，降低行業應用的門檻。

目前已有超過20間食肆報名試用該系統。發展規畫方面，團隊目標於今年內將試用規模擴大至30間至50間店舖，並計畫於明(2027)年第二季突破100間，同時向海外市場拓展，未來亦將依據市場需求研發更多語言支援。