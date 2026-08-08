香港宏福苑殉職消防員「黃金戰衣」公開 衣靴遇熱受損慘

AI重點 文章重點整理： 重點一： 報告公開何偉豪「黃金戰衣」等裝備受熱嚴重損毀。

報告公開何偉豪「黃金戰衣」等裝備受熱嚴重損毀。 重點二： 驗屍顯示他曾在無呼吸器下暴露於濃煙並受燒傷。

驗屍顯示他曾在無呼吸器下暴露於濃煙並受燒傷。 重點三：調查推斷他可能爬窗或攀棚逃生時墜落致命。

宏福苑 大火跨部門調查專組報告中，也公開了殉職消防員何偉豪的「黃金戰衣」及消防靴嚴重受損情況的相片。報告指，何偉豪死亡前有一段時間在未佩戴呼吸器情況下，暴露於火場及煙霧中，推斷他曾爬出窗戶逃生，但從高處墜落。

大公報報導，報告引述驗屍結果指，何偉豪全身多處皮膚燒傷，呼吸道和肺部有煙灰沉積物，顯示他生前曾有一段時間在未有佩戴呼吸器的情況下暴露於大火和濃煙中。驗屍結果亦指出，何偉豪的頭部和頸部受傷，身體左側多處骨折，顯示他可能從高處墜落。

調查報告公開多張何偉豪相關相片，包括他的「黃金戰衣」、頭盔、消防靴等。照片顯示，這些裝備多有熏黑及燒焦痕跡，其中，「黃金戰衣」的左袖大半被燒毀，頭盔亦出現明顯裂痕，橡膠靴更有一部分已熔化。報告指，該靴子旨在提供防火保護，推測何偉豪曾長時間暴露於強烈熱源或火焰下，已超出靴子防護能力。

報告指出，何偉豪的隨身裝備於大廈不同樓層被發現：他的呼吸器、頭盔及臉罩，在宏泰閣31樓電梯大堂被尋獲，手套和鐵錘在同層窗台被發現，而消防靴則遺留在宏泰閣地下，相信他曾放下裝備，嘗試爬出窗外尋求協助或逃生。

報告又推斷，何偉豪可能吸入濃煙後失去意識，從高樓墜下；或是在攀爬至棚架時墮落，受重傷失去意識。這兩種結果與其屍檢結果相符。