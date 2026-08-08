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香港宏福苑惡火奪168命 最終調查千頁報告：菸頭肇禍

香港新聞組／香港8日電
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香港大埔宏福苑於2025年11月26日發生五級大火，8棟大樓中有7棟被焚毀，導致...
香港大埔宏福苑於2025年11月26日發生五級大火，8棟大樓中有7棟被焚毀，導致168人死亡、79人受傷，最終調查報告出爐，指向亂丟「菸頭」釀成慘劇。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：調查報告指宏福苑大火最可能由未熄菸頭點燃易燃物料。
  • 重點二：火勢受煙囪效應與開口蔓延，短時間內迅速擴散至多棟樓宇。
  • 重點三：若安全網與帆布具阻燃性，初期火勢或可自行熄滅並減少傷亡。

香港大埔宏福苑去年11月26日發生五級大火，導致168人死亡，特區政府的跨部門調查專組最終調查報告於6日晚上約9時上載獨立委員會網頁，報告分11章，長達1142頁，多張災場照片曝光。調查報告指火災起因最可能為菸頭，起火點堆積大量易燃建築物料，而「煙囪效應」、火勢透過開口處外至內蔓延加上二次點燃，推動火災短時間內迅速蔓延。

綜合大公報等港媒報導，去年底正在進行大規模維修的宏福苑，8棟大樓中有7棟被焚毀，總計造成168人死亡（包含1名殉職消防員）與79人受傷，為香港近77年來最嚴重的火災事故。事發後，香港特首李家超宣布成立獨立委員會調查事件起因及相關事宜，至今年7月累計舉行30場聽證會，宏福苑火災獨立委員會的30場聽證會於上月完結。

專家報告指出，若宏福苑使用的安全網和帆布具備阻燃性能，起初火勢或者會自行熄滅。

報告指出，根據現有證據，相信最先起火的地點為宏昌閣104及105號單位外的平台。調查專組在疑似起火點進行挖掘工作時，發現高達2米的殘骸，底部堆積著包括安全網、發泡膠封窗板、紙箱及馬賽克磁磚背紙等建築物料，並發現兩個菸頭。報告提到，紙質材料一旦接觸到如點燃的香菸等發光源，極易發生「陰燃」。由於未發現其他起火源，調查專組認為，本次火災極可能是意外事故，由未熄滅的菸頭點燃易燃物料導致。

大火迅速蔓延，令宏福苑924個單位受到不同程度損毀。報告分析了火勢蔓延的原因，包括火勢沿大廈凹處垂直擴散、大廈外牆火勢經窗戶、排氣扇等開口處蔓延入屋，以及火種、碎屑飛濺二次引燃其他物料等。垂直擴散方面，報告指出宏福苑大廈的凹位存在棚網、帆布、發泡膠大量可燃材料，加上電梯井及光井造成的類煙囪結構，引導煙霧及熱氣向上移動，促使火勢迅速垂直蔓延。

報告亦顯示工人吸菸問題嚴重，曝光多張現場拍攝到的菸頭照片。調查專組在多個地點發現吸菸痕跡，包括在宏志閣的棚架上發現大量菸頭，顯示在地盤吸菸及隨意丟棄菸頭的情況並不罕見。此外，宏昌閣至少有5名住戶表示不時聞到菸味，並在棚架上發現菸，其中一人還表示親眼目睹過工人吸菸。

報導指出，獨立委員會亦上載了委員會委任的消防工程專家的調查報告。該報告同意政府委任的專家袁國傑所指，認為若宏福苑使用的安全網和帆布阻燃，最初的火勢或會自行熄滅，火勢的蔓延會大大減少，受波及的建築亦會減少。

報告亦指出，煙霧滲入樓梯間和電梯大堂，是造成傷亡的主要原因。宏昌閣的81名遇難者中，有24人的遺體在公共走廊和樓梯間發現，而宏泰閣的82名遇難者中，有38人死在這些區域。這些位置並沒有大量可燃材料，證實死因很可能是吸入煙霧。

圖為市民當時在警戒線外關注火災救援進展。(中新社)
圖為市民當時在警戒線外關注火災救援進展。(中新社)

精華 FAQ

  • 調查專組根據現有證據推斷，最可能的起火原因是未熄滅的菸頭，點燃了平台堆積的安全網、發泡膠、紙箱等易燃建築物料，並引發陰燃與明火。

  • 報告指出，火勢沿大廈凹位垂直擴散，又經窗戶、排氣扇等開口入屋，配合電梯井與光井形成類煙囪結構，加上碎屑二次引燃，令火勢快速失控。

  • 專家認為若安全網和帆布具阻燃性，初起火勢可能自行熄滅；而不少死者集中在樓梯間與公共走廊，顯示煙霧滲入公共區域是主要致死原因。

香港 宏福苑

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