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人行連續21個月增持黃金 傳將更多黃金存放香港

記者陳湘瑾／即時報導
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中國黃金協會統計，今年上半年中國黃金消費量增長，黃金投資需求強勁。圖為中國江蘇連...
中國黃金協會統計，今年上半年中國黃金消費量增長，黃金投資需求強勁。圖為中國江蘇連雲港市一家黃金店店員展示飾品。（新華社）

隨著中國人民銀行（中國央行）連續21個月增持黃金，該行傳出增加在香港的黃金存放，助力支持香港成為主要的黃金交易中心。

8月7日，中國國家外匯管理局最新官方儲備數據顯示，截至2026年7月末，中國黃金儲備增加至7608萬盎司，單月增加64萬盎司，約合19.9噸，為2023年11月以來單月增持黃金規模最高。

陸媒財新網指出，人行歷史上最長的「增持期」仍在持續，自2024年11月以來已連續21個月增持黃金，累計新增黃金儲備328萬盎司，總計約合102噸。

另一方面，彭博引述匿名知情人士稱，人行過去幾個月已在香港增加黃金存儲。該行一直在將部分黃金儲備從倫敦轉移回國，而最新舉動將會加速這一長期趨勢。

全球許多央行選擇將部分黃金儲備存放在倫敦，並透過向商業銀行出借黃金的方式來積極管理儲備。印度和塞爾維亞等國家央行，近年則是基於安全或政治因素將部分海外黃金運回國內。

彭博分析，人行將更多黃金轉至香港存放，表明對上月啟動試運行的香港黃金清算系統的支持，給既有中心以及區域競爭對手新加坡帶來挑戰。香港還已邀請一些央行參與其黃金清算系統，重點爭取那些已加入北京「一帶一路」倡議的國家，作為推動其成為主要黃金交易中心努力的一部分。

人行行長潘功勝在7月的正式啟動儀式上表示，人行將繼續提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例。

精華 FAQ

  • 截至2026年7月末，中國黃金儲備增至7608萬盎司，單月增加64萬盎司，約合19.9噸，並創下自2023年11月以來最大的單月增持規模。

  • 財新指出，人行自2024年11月以來已連續21個月增持黃金，累計新增黃金儲備328萬盎司，約合102噸，顯示其持續提升黃金配置。

  • 彭博稱，人行近月增加在香港的黃金存儲，意味著支持香港新啟動的黃金清算系統，也有助香港挑戰新加坡等區域競爭對手，推進成為主要黃金交易中心。

香港 央行

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