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香港電車撞斃女童案 車長入獄 獲公司續聘非駕駛職位

香港新聞組／香港7日電
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香港電車車長李要東因西環撞斃3歲女童案放棄上訴後入獄，公司表明尊重判決並續聘他任非駕駛職位，同時稱已持續加強安全措施。

電車司機李要東前年西環撞斃三歲女童案，因無力上訴，日前被判即時入獄。香港電車公司6日回表示，尊重法庭裁決，對事故深感悲痛及難過，審訊期間為涉事車長聘請大律師及法律團隊，並提供心理輔導，現時仍繼續聘用他擔任非駕駛相關職位。

大公報報導，電車公司強調，安全是首要任務，已持續落實多項安全措施，包括推行「智能電車系統」加強彎道車速監察、更換電車煞車用沙以縮短煞車距離，並為全線電車安裝行車紀錄儀，影片可用作車長培訓。自2024年8月事故發生以來，香港電車未發生涉及行人致命的事故，會持續提升車長培訓及公眾道路安全意識。

案件發生在2024年8月15日西環德輔道西，六旬外公抱著三歲外孫女衝紅燈過路，被電車撞倒，女童最終死亡，電車司機李要東被裁定一項不小心駕駛罪成，放棄上訴後，即時服刑四星期。這宗不幸事件，引起網上熱議，不少網民認為，事發過程千鈞一髮，專家在庭上亦指出司機反應時間僅約一秒，碰撞屬無可避免，期望司機能夠獲公司給予第二次機會。

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