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年利率282%放債2500萬美元 港警拘黑幫25人 最小成員13歲

香港新聞組／香港7日電
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警方搗破黑幫操控的高利貸集團，揭其以持牌公司作掩飾、收取高額行政費及暴力追債，年利率高達282%，一年內放債逾2億港元。

一個由黑幫操控的高利貸集團，以持牌信貸公司掩飾非法放債，以免入息審查招徠，實則巧立名目收取巨額行政費，令實際年利率高達282%，並招攬青少年非法追債，一年內向2000人共放債逾2億港元(約2500萬美元)。警方有組織罪案及三合會調查科調查蒐證四個月，4日起一連兩天展開代號「輝箭」行動，搗破涉案集團兩個放貸中心，拘捕主腦在內共25人，其中年紀最小的非法收債行動組成員年僅13歲。

綜合大公報、文匯報報導，被捕20男5女年齡13至69歲，分別報稱商人、文員、裝修工人及學生，包括多名有黑社會背景的主腦及骨幹成員，以及4名分別13及14歲的男童，分涉以過高利率放債、刑事毀壞、刑事恐嚇及洗黑錢等。

警方調查發現，該集團在火炭及旺角設立放貸中心，成員分別負責替客戶填寫貸款申請、發放貸款及扣起貸款作行政費，基層成員則以Cold Call(陌生開發電話)或透過社交媒體，以無須審批、借貸優惠等誘使市民借貸。

集團在發放貸款前會先扣約20%貸款作行政費，表面借貸利息低於法定年利率48%，但實際年利率遠超上限。個別借貸人借1.5萬元，扣除3000元手續費實得1.2萬元，每兩周還款3180元，分五期攤還，實際年利率達282%。當借貸人無法準時還款，更會被額外收取最多達貸款總額約800%的罰款，令借貸人債台高築。

集團有專人管理借貸人的還款進度及財務紀錄，並根據背景及歸還進度，採取不同追數手法，起初以電話或短訊追債，其後行動升級，包括致電恐嚇甚至上門淋紅油，非法收債行動組不少成員年僅十三、四歲。

警方並發現兩個放貸中心近期不斷轉換地址逃避追查，位於旺角的放貸中心大門長期鎖上，門外有閉路電視，骨幹成員更在境外遙控營運。

警方又指出，集團主腦及骨幹成員均住豪宅，持有大量現金及奢侈品，出入以名車代步，行動共檢獲194萬元現金、63部手提電話、18部電腦、5部平板電腦、大量借貸文件等，以及兩輛懷疑涉案私家車。警方現凍結約840萬元懷疑犯罪得益。

精華 FAQ

  • 集團以持牌信貸公司作掩飾，先以低門檻吸客，再在放款前扣起約20%作行政費，令表面利息低於法定上限，但實際成本大幅飆升。

  • 警方經4個月蒐證後展開「輝箭」行動，搗破兩個放貸中心，共拘捕25人，包括主腦與骨幹，當中最年輕的非法收債成員只有13歲。

  • 集團一年內向約2000人放債逾2億港元，借1.5萬元實收1.2萬元後仍要高頻還款，逾期更會被恐嚇、淋紅油及加罰，嚴重者債台高築。

利率 貸款

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