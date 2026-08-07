香港「記協」換屆參選者多外媒網媒 遭批無公信力促解散

AI摘要 文章摘要整理： 香港「記協」因參選人不足而延任後，據報終湊足5人準備8月8日換屆，但因參選者多屬外媒、網媒及自由記者而惹來多方批評。

香港 早已被批評毫無認受性的「記協」即將上演「改選」鬧劇。「記協」原定6月中選出新一屆執委會，惟提名期結束前，仍沒有足夠人數參選，現屆執委會宣布延任三個月。近日有傳媒報導，「記協」近日終於湊夠最低門檻的五名參選人，並計畫於8月8日換屆。香港各界人士紛紛表示，五名參選人據聞包括外媒記者、網媒記者及自由記者，沒有本地主要傳媒代表參加，且五人都曾與反中亂港分子沆瀣一氣，無法代表香港新聞工作者。記協內部管理愈來愈不透明、毫無公信力可言，不如盡早解散。

大公報報導，據知情人士透露，五名參選人分別是現任主席鄭嘉如、「法廣」記者麥燕庭、剛從「BBC」離職的英籍男子Danny VINCENT、小眾網媒「Channel WE」攝影記者蘇震揚，以及自稱自由攝影記者的逾80歲瑞士籍退休鐘表工人Marc Gerard PROGIN。

立法會議員鄧家彪6日表示，如果創作稿件內容時憑藉個人臆測鋪陳內容，而非恪守客觀報導原則，其背後既缺乏傳媒機構監督把關，也沒有機構為報導真實性負責，則有關運作模式屬不專業行為。他提醒，若社會簡單將自由記者直接等同正規記者，混淆行業標準，長遠只會摧毀記者行業的專業底線。今次「記協」參選人以外籍及自由記者為主的情況，亦令外界更加關注有關行業定位問題。

香江聚賢法律專業人才委員會主任、律師陳子遷質疑，今屆五名參選人的背景，除現任主席外，其餘包括外媒記者、自由攝影記者及網媒從業員，沒有任何一間本地主要傳媒代表參加，且相關人等均曾與反中亂港分子沆瀣一氣。現任主席是在無人競爭的情況下當選，且上任不久便被公司解雇，「這樣的候選人如何代表香港傳媒工作者？即使選舉可以完成，這樣的機構又哪來的公信力？」

陳子遷批評，「記協」在修例風波期間以政治立場先行，公然違反專業新聞記者的守則，肆意抹黑內地和香港特區政府及香港國安法律，為反中亂港分子站台撐腰，根本不是真正的記者協會，毫無公信力可言，這樣的組織應該盡快解散。

香港菁英會副主席、網絡紅人工作者協會創會主席高松傑表示，「記協」已經「公信力早已歸零」，呼籲它「看清大勢，深切反省，主動畫上句號，早日解散」。