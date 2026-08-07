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已清盤、前高層定罪、3子公司解散 港府終止調查壹傳媒

香港新聞組／香港7日電
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港府5日表示，財政司司長陳茂波已依法指示審查員終止調查壹傳媒有限公司事務；圖為黎...
港府5日表示，財政司司長陳茂波已依法指示審查員終止調查壹傳媒有限公司事務；圖為黎智英（中）2020年4月18日在香港的家中被逮捕。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港財政司司長陳茂波宣布終止壹傳媒公司事務調查，因公司已清盤、子公司解散且部分高層定罪，但不影響黎智英20年刑期。

香港壹傳媒創辦人黎智英2月遭香港高等法院判刑20年，成為港版「國安法」實施以來刑期最重的被告。香港財政司司長陳茂波5日突然宣布，鑑於「壹傳媒」早已遭法院勒令清盤、旗下三間子公司也因為涉及國安案件而遭解散，以及公司其部分高層定罪，認為已無必要繼續調查，因此下令審查員終止調查壹傳媒公司事務。不過，這項決定僅涉及壹傳媒公司事務，不影響黎智英目前正在服刑的20年刑期。

綜合香港01、明報等港媒報導，據香港官方「政府新聞網」，香港政府5日表示，陳茂波已根據「公司條例」指示審查員終止調查壹傳媒有限公司事務，審查員陳錦榮的任期已於7月27日屆滿。港府指出，考量壹傳媒已遭法院頒令清盤、上市地位遭取消，以及部分前高層人員涉及危害國家安全案件並被判刑等因素，認為已無需繼續相關調查。

陳茂波表示，香港作為國際金融中心，具有良好、高效且符合國際標準的公司管治制度。他指出，香港公司尤其是上市公司普遍恪守良好公司治理標準，壹傳媒的管治及財政問題，以及其高層管理人員利用公司進行不法行為，「純屬個別事件」。

據報導，壹傳媒旗下「蘋果日報」於2021年6月24日停刊後1個月，陳茂波根據「公司條例」賦予的權力，委任資深會計師陳錦榮為審查員，調查壹傳媒有限公司事務。

報導指出，財政司司長原要求審查員在六個月內提交最終報告，政府過去五年間至少九度延長審查員任期，每次延期三個月至半年不等。政府最後一次公布延期是在2024年7月，當時決定再延長任期6個月、至2025年1月，其後未再公布延期。

本報系聯合報報導，香港法律界人士說，黎智英已按國安法案判刑坐目前最長的刑期，港府並未宣稱要停止對黎智英本人涉案的調查，但已明確宣布終止對壹傳媒的公司事務調查。

港府方面認定，終止涉案公司的調查的決定，與黎智英個人的刑事案件完全無關，黎智英本人的已裁定的刑期維持不變。黎智英被以國安法控罪罪名成立，今年2月9日被判處總刑期20年監禁，他已開始就此服刑。如果港府要加控新的罪名，還可實施獄中拘捕和控告。

港府5日表示，財政司司長陳茂波已依法指示審查員終止調查壹傳媒有限公司事務；圖為壹...
港府5日表示，財政司司長陳茂波已依法指示審查員終止調查壹傳媒有限公司事務；圖為壹傳媒大樓。（中通社資料照片）

精華 FAQ

  • 港府認為壹傳媒已遭法院頒令清盤、上市地位取消，旗下子公司亦因國安案件被解散，加上部分前高層已定罪，因此已無必要繼續調查公司事務。

  • 不會。港府明確表示，終止的是壹傳媒公司的調查，與黎智英個人的刑事案件無關，他在2月9日被判的20年監禁刑期仍然維持不變。

  • 陳茂波2021年7月委任審查員調查壹傳媒事務，原本要求6個月內提交報告；其後政府至少9度延長任期，最後一次到2025年1月，如今已正式終止調查。

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