「浪子心聲」…香港著名填詞人黎彼得76歲病逝 與黃霑齊名

香港著名填詞人兼資深演員黎彼得，過去曾參與演出電影「唐伯虎點秋香」，片中飾演華府的私塾老師。（取材自微博）

香港 著名填詞人兼資深演員黎彼得（原名黎成就）5日因病離世，享壽76歲。黎彼得近年身體欠佳，入住護老院，今年3月曾因中風 臥床，最終與世長辭。

大公報報導，黎彼得今年3月在護老院中風暈倒，據其好友鍾志光接受訪問時稱，5月探訪黎彼得為他慶生時，對方已沒什麼反應。黎彼得的家人希望低調處理後事，目前尚未有任何安排。

黎彼得活躍於香港1970年代至1980年代的樂壇黃金期，與黃霑、盧國沾、鄭國江並稱為香港第一代粵語流行曲填詞人。他擅長以生動地道的廣州話口語入詞，反映社會現實。他與「歌神」許冠傑緊密合作，創作了大量膾炙人口的經典金曲，如「浪子心聲」、「財神到」、「打雀英雄傳」、「賣身契」等。他亦為譚詠麟、張國榮、梅艷芳等明星填過多首金曲，如「Monica」、「將冰山劈開」、「天邊一隻雁」等。

他亦曾於嘉禾電影公司及無線電視（TVB）擔任編劇、電影監製及創作經理。1990年代起亦活躍於電視幕前，在無線電視等平台的多部劇集和電影中客串演出，多飾演市井、幽默的經典小人物角色。

早年，黎彼得曾主持YouTube網上節目，黃宗澤是黎彼得的契仔，二人雖未有正式上契，但早年黎彼得做心臟手術時，黃宗澤曾出手相助，感情深厚。