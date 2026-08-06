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曝探曼波女郎記憶 林青霞悼葛蘭：你是我心中永遠的明月

記者廖福生／綜合報導
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林青霞（右）曬出與葛蘭的合照。（取材自微博）
林青霞（右）曬出與葛蘭的合照。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港影壇傳奇葛蘭8月3日於香港安詳離世，享耆壽93歲。
  • 重點二：林青霞4日晚間發文悼念，稱葛蘭是她心中永遠的明月。
  • 重點三：林青霞回憶探病往事，曼波歌舞讓葛蘭重現燦爛笑容。

被譽為「一代歌舞巨星」與「曼波女郎」的香港華語影壇傳奇女星葛蘭（本名張玉芳），8月3日下午在香港安詳離世，享耆壽93歲。消息傳出震驚影壇，與其私交甚篤的金馬影后林青霞4日晚間在社群平台發文悼念，深情寫下：「葛蘭姊！你是我心中永遠的明月！」

綜合港媒報導，葛蘭活躍於1950至60年代，為香港電懋公司當家花旦，曾憑藉電影「曼波女郎」紅遍亞洲，是華語歌舞片黃金時代的代表人物。林青霞與葛蘭交情深厚，過去林青霞、甄珍等好友常現身為其舉辦壽宴，林青霞亦曾多次公開讚賞葛蘭是她眼中「最漂亮的人」。

林青霞（右）與葛蘭有說有笑。（取材自微博）
林青霞（右）與葛蘭有說有笑。（取材自微博）

林青霞發文提到：「葛蘭姊最愛唱京戲，但有好一陣子不去票戲了，我去她家探望她，她半睡半醒的坐在輪椅上。我想逗她開心，就在她面前高唱『三家店』和『蘇三起解』，她瞇著眼睛聽，沒太大反應。」

林青霞坦言，當時菲律賓工人提議葛蘭唱「說不出的快活」，這是葛蘭最出名的電影「野玫瑰之戀」的插曲：「我和兩個工人一邊唱一邊在她面前扭跳恰恰曼波，她眼睛即刻睜開閃著亮光，面露滿足的微笑，這是我對她最後的記憶。」

林青霞在短短21天內接連面對兩位至交與偶像的離世。在此之前，與林青霞相伴44年、1980年代香港新浪潮電影核心推手的金牌監製施南生，7月13日因病去世。施南生住院期間，林青霞與徐克每日24小時輪流守候在病榻前；8月2日追思會上，林青霞特地佩戴施南生多年前贈送的黑色蕾絲圍巾出席送別。不料隔日葛蘭又傳出噩耗，林青霞在短短21天內接連面對生命中兩位摯友施南生、葛蘭離世，承受了巨大的悲痛與考驗。

林青霞（右）親吻葛蘭。（取材自微博）
林青霞（右）親吻葛蘭。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 葛蘭於8月3日下午在香港安詳離世，享耆壽93歲。她是香港華語影壇的重要傳奇人物，消息傳出後也讓不少影迷與圈內好友深感不捨。

  • 林青霞在社群發文寫下「葛蘭姊！你是我心中永遠的明月！」，以深情文字表達追思之意，也回憶兩人過往深厚情誼，語氣充滿不捨與敬重。

  • 林青霞探望半睡半醒的葛蘭時，先唱京戲逗她開心卻沒明顯反應，後來改唱《說不出的快活》並與工人扭跳恰恰曼波，葛蘭才睜眼微笑。

香港 林青霞

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