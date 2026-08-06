香港上半年交通意外奪63命 行人占41% 這年紀是最高危群

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上半年致命及嚴重受傷意外跌39%，但死亡個案升44%

上半年致命及嚴重受傷意外跌39%，但死亡個案升44% 重點二： 63名死者中26人是行人，長者占行人死亡人數69%

63名死者中26人是行人，長者占行人死亡人數69% 重點三：警方指主因涉行人亂過馬路及商用車司機不專注駕駛。

今年上半年全港共發生193宗致命及嚴重受傷交通意外，按年跌39%，但致命交通意外有59宗，按年上升44%，共奪去63人性命，當中有26人（41%）是行人，按年升18%，長者則占整體行人死亡人數69%，屬最高危群組。

文匯報報導，警方分析認為，導致意外的原因主要涉三項行人胡亂過馬路行為，包括被稱為「行人三害」的攝車罅（鑽車陣過馬路）、衝紅燈及忽略車輛盲點。另外，涉及致命交通意外的以商用車輛為主，占總數66%，多涉職業司機不專注駕駛。

據警方統計數字，香港 致命及嚴重受傷交通意外宗數在過去十年一直持續下降，由2016年的2508宗大幅下降至2025年的559宗，創1954年以來新低。今年上半年全港發生7341宗涉及有人受傷交通意外，按年下跌17%；受傷人數有9055人，較去年同期1萬1317人下跌20%。

值得注意的是，今年上半年致命交通意外有59宗，63人死亡，當中26人是行人。按涉及意外的車種分析，貨車占最多（13輛，21%），其次是的士、專營巴士、小巴及單車等。警方分析發現，涉及行人的交通意外其實是完全可以避免，導致意外的主要有三項行人胡亂過馬路行為，包括被稱為「行人三害」的攝車罅、衝紅燈，以及忽略車輛盲點。

據報導，分析發現，涉及致命交通意外的車輛種類，有41架為商用車輛，占總數66%。而當中有16人，即39%為65歲或以上年長司機。致命交通意外的成因，除了行人「胡亂過馬路」，亦涉及司機「不專注駕駛」。其中商用車輛司機因為長期間駕駛及工作壓力，往往比起其他司機更容易出現駕駛時不專注情況，包括沒有留意交通燈號、標誌及龍門架訊號，沒有專注前方路況及轉向時忽略路面情況和盲點。