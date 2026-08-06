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香港遊客比2018年減少1/4 消費額跌44% 百貨銷售重災

香港新聞組／香港6日電
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香港人境外消費顯著增長，訪港旅客消費則大幅下跌；圖為香港貿易發展局5日辦記者會，...
香港人境外消費顯著增長，訪港旅客消費則大幅下跌；圖為香港貿易發展局5日辦記者會，介紹將於13日開幕的第36屆美食博覽。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2025年訪港旅客較2018年少約四分之一，消費額更跌44%
  • 重點二：百貨、珠寶鐘錶及衣鞋銷售重挫，非必需品零售跌幅最明顯。
  • 重點三：學者指盛事經濟應擴闊客源，並建議聚焦東南亞與國際中產。

港府力推盛事吸引遊客來港以拉動經濟，資料顯示，2025年旅客數量較2018年下跌約四分之一，旅客消費額更下跌44%，過夜和不過夜旅客的人均消費分別減少17%和48%。經濟學者呼籲當局舉辦盛事時避免過度聚焦內地客，應積極拓展東南亞及其他國際中產客群。

明報報導，香港立會「數據透視」指出，訪港旅客數量仍未回復至新冠疫情前水平，去年入境旅客雖回升逼近5000萬人次，比2018年高峰仍少約23%，即1520萬人次；其消費表現亦遜色，去年過夜旅客人均消費自2023年高峰的6939元（港元，下同，約1028美元）回落至5503元，亦較2019年的5818元低，而不過夜旅客人均消費則從2018年的2202元回落到1139元。

據報導，報告亦展示零售業市況，其中與旅客需求關係較密切的「非必需商品」類別跌幅最顯著，如百貨公司的銷售額跌43%，珠寶首飾與鐘表跌39%，衣物與鞋類亦跌32%。過夜客消費模式改變，購物消費占比從51%跌至36%，餐飲和其他活動消費占比則從28%升至37%。

報導稱，至於旅客消費模式轉變，經濟學者李兆波稱現時內地旅客消費力減弱，而現行「盛事經濟」仍過度聚焦內地客，需要為東南亞中產旅客做更多盛事。李兆波說，自己曾與泰國友人入境香港，當時友人遭「留難」盤查，他也被要求登記身分資料，而他們到日本、南韓都未曾有同類遭遇，形容其經歷與吸引高消費力國際客群的目標相悖。

另外，港人消費結構逐漸轉變。報導指出，資料顯示，香港貨品消費開支疲弱，計算通膨後，2025年香港居民在境內消費為1989億元，較2018年跌1%，同時境外開支增長10%。李兆波說，香港消費理應隨經濟增長而增長，惟現時不增反減，認為高租金及高人工成本令市民留港消費意欲削弱。批發及零售界立法會議員邵家輝則呼籲業主減租幫補零售業，又稱期望爭取大灣區更多城市「通關便利」後，會有更多內地客到港「幫襯」零售業。

據報導，香港零售業市況緊張，2018至2025年間與食品及消費品等貨品相關的實質消費跌25%，同時服務消費升6%。李兆波指出，香港應聚焦發展難被替代的專業服務，例如法律、醫療、美容甚至移民海外的服務，國際化服務是香港強項，能應對環球客戶。

精華 FAQ

  • 資料顯示，2025年旅客數量較2018年少約23%，旅客消費額更下跌44%。過夜與不過夜旅客的人均消費亦分別下降17%和48%，反映復甦仍明顯落後疫情前。

  • 與旅客需求較相關的非必需商品跌幅最顯著，其中百貨公司銷售跌43%，珠寶首飾與鐘表跌39%，衣物與鞋類跌32%。顯示旅客減少購物，對零售造成沉重打擊。

  • 李兆波認為香港不應過度聚焦內地客，應多吸引東南亞及其他國際中產旅客，同時發展法律、醫療、美容等難以替代的專業服務，以提升整體競爭力與消費動能。

香港 港府 東南亞

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