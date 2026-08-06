委任審查5年延期9次後 港府宣布終止調查壹傳媒事務

香港政府5日表示，財政司司長陳茂波已根據《公司條例》指示審查員終止調查壹傳媒事務。圖為壹傳媒大樓。（中通社資料照片）

香港 政府5日表示，財政司司長陳茂波已根據《公司條例》指示審查員終止調查壹傳媒有限公司事務，審查員陳錦榮的任期已於7月27日屆滿。港府 指出，考量壹傳媒已遭法院頒令清盤、上市地位遭取消，以及部分前高層人員涉及危害國家安全案件並被判刑等因素，認為已無需繼續相關調查。

據香港政府網站公告，陳茂波注意到，壹傳媒於2021年12月15日被香港高等法院原訟法庭頒令清盤，目前清盤程序仍在進行；香港聯合交易所也於2023年1月12日取消壹傳媒上市地位。

港府表示，壹傳媒部分前高層人員已於2025年12月15日、2026年2月9日被原訟法庭裁定危害國家安全罪名成立並判處監禁。此外，壹傳媒旗下3間子公司亦在相關刑事案件中，被原訟法庭裁定罪名成立並判處刑罰，並於行政長官會同行政會議依據《香港國安法》及《公司（清盤及雜項條文）條例》作出命令後，從公司登記冊中剔除並解散。

港媒《明報》提到，港府指出，陳茂波經詳細審視上述情況及所有相關因素後，認為已無需繼續調查壹傳媒事務，因此依據《公司條例》第845(1)(a)條，指示審查員終止相關調查。

陳茂波表示，香港作為國際金融中心，具有良好、高效且符合國際標準的公司管治制度。他指出，香港公司尤其是上市公司普遍恪守良好公司治理標準，壹傳媒的管治及財政問題，以及其高層管理人員利用公司進行不法行為，「純屬個別事件」。

香港網媒《香港01》報導，壹傳媒旗下《蘋果日報》於2021年6月24日停刊後1個月，陳茂波根據《公司條例》賦予的權力，委任資深會計師陳錦榮為審查員，調查壹傳媒有限公司事務。

報導指，當時調查範圍，包括壹傳媒事務是否正以、或曾以不公平方式損害成員利益、是否意圖欺詐公司債權人或以欺詐、非法目的方式處理公司事務，以及壹傳媒高級人員是否因個人利益處理公司事務而導致公眾股東損失等事項。

《香港01》稱，財政司司長原要求審查員在6個月內提交最終報告，政府過去5年間至少9度延長審查員任期，每次延期3個月至半年不等。政府最後一次公布延期是在2024年7月，當時決定再延長任期6個月、至2025年1月，其後未再公布延期。