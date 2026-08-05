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資助香港學生逾40年 牛津劍橋「怡和獎學金」 集團喊停

香港新聞組／香港5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

怡和集團宣布明年起暫停資助港生升讀牛津及劍橋本科的怡和獎學金，改為聚焦亞洲市場並保留研究生資助。

資助學生升讀英國牛津及劍橋大學本科的逾40年歷史「怡和獎學金」明年起暫停。怡和集團稱是為配合「策略檢討（strategic review）」，決定進一步加強對亞洲市場的支持及投資，亦盼在香港印尼越南現有獎學金計畫的基礎上進一步擴大當地學生入讀區內頂尖大學的機會。怡和集團4日回覆稱，調整純粹基於集團希望將「資源效益最大化」，讓更多學生受惠。

明報報導，去年畢業於劍橋大學的陳思言是2020年「怡和獎學金」得主。他4日說，總共獲130多萬港元(約16.5萬美元)資助，有賴這筆錢才有經濟條件讓他在荃灣官中畢業後升讀劍橋。他明白怡和的決定，但感可惜，「這獎學金幫助好多個humble background（出身卑微）的同學去牛劍升學，從而改變人生」。

陳思言過往一直參與「昇普計畫」協助基層港生申請各類獎學金報讀海外知名學府，據其所知，每屆獲怡和獎學金的港生介乎約兩至七人。

怡和自1982年成立「怡和教育信託基金」提供不同獎學金。官網介紹，現設三個本科生及三個研究生獎學金，累計頒發逾600份，總額約6000萬美元（約4.7億港元）。獎學金涵蓋全額學費、膳食、住宿、雜費津貼及機票等，得獎者可申請到怡和旗下業務實習。

怡和日前於網頁公布，明年起停止提供獎學金予升讀牛津及劍橋本科的學生，而正領取獎學金的學生及今年獎學金得主將繼續獲全額獎學金至課程完成。怡和表示，信託基金將繼續設研究生獎學金，支持來自怡和集團旗下亞洲市場的學生到牛津及劍橋深造。

精華 FAQ

  • 怡和集團宣布，明年起暫停向升讀牛津及劍橋本科的學生提供獎學金，但今年得主與現正受資助學生可繼續獲全額資助至課程完成。

  • 集團表示，調整是配合策略檢討，目的是將資源效益最大化，進一步加強對亞洲市場的支持與投資，讓更多學生受惠。

  • 獎學金自1982年設立以來累計頒發逾600份，曾資助不少基層港生入讀牛劍，單屆港生得主約2至7人，資助包括學費、住宿及機票等。

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