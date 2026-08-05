我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

鄰近香港大學區私宅 內地生極速豪付1年租金4.4萬美元

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

暑期租賃旺季下，鄰近大學及鐵路沿線私宅受內地學生追捧，多宗成交均以預付1年租金方式迅速承租。

暑期租賃旺季，內地生租賃個案席捲全港各個大學區私宅。地產代理表示，鄰近大學院校及鐵路沿線豪宅租盤甚為搶手，內地生豪付一年租金極速承租。

綜合大公報、文匯報報導，中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔半山豪宅天鑽最新錄15座低層A室租務成交，單位實用面積747平方呎，三房套間隔，日前議價後以2.85萬港元(約3600美元)租出，實用呎租38.2元。新租客為三名內地學生，新學年將於教大升學，見單位間隔合用，即決定以先付一年租金34.2萬元形式租入單位。

中原地產沙田豪宅沙田站第二分行資深分區營業經理潘婉兒表示，最新錄大埔白石角嘉熙3座中層C室租務成交，單位實用面積456平方呎，兩房間隔，日前議價後以1.85萬元獲承租，實用呎租40.6元。新租客為兩名內地女學生，新學年將於香港升學，見間隔合用，即決定以先付一年租金22.2萬元形式租入單位。

潘婉兒續稱，分行另最新錄沙田好運中心竹林閣（D1座）中層F室租務成交，單位實用面積334平方呎，兩房間隔，日前議價後以1.6萬元獲承租，實用呎租47.9元。新租客為兩名內地男學生，新學年將於中大升學，見屋苑位置方便，即決定以先付一年租金19.2萬元形式租入單位自用。

中原地產新界東豪宅白石角第二分行高級分區營業經理徐家倫表示，該行剛促成白石角University Hill 5A座中層B8室租務成交，單位實用面積406平方呎，兩房間隔，開價1.98萬元，日前議價後以1.96萬元租出，實用呎租48.3元。新租客為一名內地男學生，新學年將於中大升學，見屋苑環境舒適，即以先付一年租金23.52萬元租入單位。

精華 FAQ

  • 報道反映暑期租賃旺季來臨後，鄰近香港各大學的私宅單位需求急升，尤其受到內地學生追捧，並常以預付1年租金方式快速成交。

  • 天鑽15座低層A室實用747平方呎，三房套間隔，最新以2.85萬元租出，實用呎租38.2元；租客為3名內地學生，並一次過預付1年租金34.2萬元。

  • 文中還包括嘉熙3座兩房單位以1.85萬元租予2名內地女學生、好運中心竹林閣以1.6萬元租予2名內地男學生，以及University Hill單位以1.96萬元租予1名內地男學生。

香港 租金 學區

上一則

中國直播、即時零售改變全球電商 2030市場規模達1.8兆美元

下一則

兒生前87個遊戲帳號 母獲判可繼承 創數位虛擬遺產標竿

延伸閱讀

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼
皇后區平均租金升至3113元 傑克森高地月漲近6%

皇后區平均租金升至3113元 傑克森高地月漲近6%
遊學香港創新高 32國家地區數萬人申請 這所大學最熱門

遊學香港創新高 32國家地區數萬人申請 這所大學最熱門

周潤發香港豪宅掛售4年 降價6000萬還是找不到買家

周潤發香港豪宅掛售4年 降價6000萬還是找不到買家

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
華為首席科學家廖恒7月25日接受近五個小時的專訪，首次公開分享他對半導體產業底層邏輯的思考。（截自B站影片）

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

2026-08-04 13:13
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡