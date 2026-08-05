鄰近香港大學區私宅 內地生極速豪付1年租金4.4萬美元

AI摘要 文章摘要整理： 暑期租賃旺季下，鄰近大學及鐵路沿線私宅受內地學生追捧，多宗成交均以預付1年租金方式迅速承租。

暑期租賃旺季，內地生租賃個案席捲全港各個大學區 私宅。地產代理表示，鄰近大學院校及鐵路沿線豪宅租盤甚為搶手，內地生豪付一年租金 極速承租。

綜合大公報、文匯報報導，中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔半山豪宅天鑽最新錄15座低層A室租務成交，單位實用面積747平方呎，三房套間隔，日前議價後以2.85萬港元(約3600美元)租出，實用呎租38.2元。新租客為三名內地學生，新學年將於教大升學，見單位間隔合用，即決定以先付一年租金34.2萬元形式租入單位。

中原地產沙田豪宅沙田站第二分行資深分區營業經理潘婉兒表示，最新錄大埔白石角嘉熙3座中層C室租務成交，單位實用面積456平方呎，兩房間隔，日前議價後以1.85萬元獲承租，實用呎租40.6元。新租客為兩名內地女學生，新學年將於香港 升學，見間隔合用，即決定以先付一年租金22.2萬元形式租入單位。

潘婉兒續稱，分行另最新錄沙田好運中心竹林閣（D1座）中層F室租務成交，單位實用面積334平方呎，兩房間隔，日前議價後以1.6萬元獲承租，實用呎租47.9元。新租客為兩名內地男學生，新學年將於中大升學，見屋苑位置方便，即決定以先付一年租金19.2萬元形式租入單位自用。

中原地產新界東豪宅白石角第二分行高級分區營業經理徐家倫表示，該行剛促成白石角University Hill 5A座中層B8室租務成交，單位實用面積406平方呎，兩房間隔，開價1.98萬元，日前議價後以1.96萬元租出，實用呎租48.3元。新租客為一名內地男學生，新學年將於中大升學，見屋苑環境舒適，即以先付一年租金23.52萬元租入單位。