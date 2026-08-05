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香港僱傭公會：外傭抵港前須上理財課 了解借貸風險、法律

香港新聞組／香港5日電
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港府收緊外傭等低收入人士借貸限制，僱傭業表示，外傭赴港前後，至少會介紹三至四輪宣...
港府收緊外傭等低收入人士借貸限制，僱傭業表示，外傭赴港前後，至少會介紹三至四輪宣傳講座；圖為外傭於中環街頭。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港加強規管外傭借貸後，菲律賓訓練所與香港僱傭業界同步加強財務教育，提醒外傭認識風險、避免過度消費及隨意借錢。

香港特區政府實施加強規管持牌放債人的措施，收緊外傭等低收入人士的借貸限制。有菲律賓訓練所加強向外傭講解理財知識，呼籲外傭抵港後盡量不要借錢。有訓練所導師稱相信加強財務教育後，外傭借貸情況會改善。香港僱傭業界人士表示，外傭赴港前後，至少會介紹三至四輪宣傳講座，當中包括講解在港借貸風險。

大公報報導，在菲律賓一間菲傭訓練所，準備赴港的菲傭會接受一個月訓練。因應香港收緊外傭等低收入人士借貸上限，她們最近亦要上課學習理財，訓練所導師會提醒他們不要隨便借錢，以及不要在電子產品、珠寶和衣服上過度消費。

有菲傭訓練所導師稱，部分來自偏遠地區、教育程度較低的女傭，會欠缺理財觀念，相信加強教育後情況會改善。導師亦會建議她們將部分錢存入銀行，以備不時之需。

菲律賓持牌外勞中介總主席Lucita Sermonia表示，菲傭普遍已接受高中教育，教育程度在東南亞國家已經算較高，但依然要加強財務教育。Lucita Sermonia認為，這些知識不是上一次課就能學懂，要不斷灌輸。

香港僱傭公會主席陳東風表示，菲傭從申請赴港到正式抵港，至少會接受三至四輪宣傳講座。菲傭赴港前，都要參加一個由當地政府主辦的座談會，除了介紹香港的法律、領事服務等，還會講解香港的借貸情況，教導他們不要隨意借貸。菲律賓當地的僱傭中介多數會講解相關內容。外傭赴港後，也參加菲律賓領事館舉辦的座談會，香港特區政府勞工處等相關部門也會到場，向菲傭講解借貸風險。而外傭到雇主家工作前，香港大部分有責任心的中介，也會向他們講清楚借貸相關問題。

陳東風稱，雖然印尼政府和中介並不會為印傭講解相關借貸風險，但印傭赴港後，印尼領事館也會要求所有赴港印傭參加座談會，講解香港法例、領事服務、借貸風險及提防網上詐騙等內容。

精華 FAQ

  • 訓練所為準備赴港的菲傭加入理財課，教導她們了解借貸風險、不要隨便借錢，也避免在電子產品、珠寶和衣服上過度消費。

  • 導師認為部分來自偏遠地區、教育程度較低的女傭欠缺理財觀念，只要持續加強教育，情況有望改善，並建議她們把部分收入存入銀行。

  • 香港僱傭公會表示，菲傭從申請到抵港至少會聽3至4輪講座，包括菲律賓政府、當地中介、領事館及香港部門講解法例、借貸風險與防騙資訊。

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