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香港「曼波女郎」葛蘭93歲逝世 「我要你的愛」成經典

香港新聞組／香港5日電
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華語歌舞片黃金年代最具代表性的傳奇人物葛蘭逝世，曾被稱為曼波女王。（取材自微博）
華語歌舞片黃金年代最具代表性的傳奇人物葛蘭逝世，曾被稱為曼波女王。（取材自微博）

據報導，香港一代影星葛蘭3日離世，享壽93歲。葛蘭活躍於1950至1960年代，她的代表作包括「曼波女郎」、「青春兒女」、「野玫瑰之戀」等，其中主演電影「星星月亮太陽」更被視為華語影壇經典之作。葛蘭雖然離開螢光幕已逾半世紀，但她在香港電影史及華語流行文化中的地位始終無可取代，留下眾多經典作品，也成為一代影迷心中難以忘懷的傳奇，死訊曝光令人惋惜。

綜合港媒報導，葛蘭辭世消息曝光後，許多人也想起她與演藝圈好友的珍貴情誼。2021年她歡度88歲壽辰時，林青霞、甄珍等人都曾現身陪伴，林青霞更當面稱讚：「葛蘭姨最漂亮！」如今不到幾年，卻傳出葛蘭安詳辭世消息。

香港作家、演員兼文化評論人鄧小宇在社交平台證實了葛蘭離世的消息：「Grace，你的影迷永遠懷念你。」

1950及1960年代，葛蘭曾主演多部著名華語歌舞片，並以兼具「演歌舞」三者著稱，主演作品中有些歌曲傳唱至今，代表作有「曼波女郎」、「青春兒女」與「野玫瑰之戀」等。

據公開資料，葛蘭（Grace Chang）原名張玉芳，1933年生於上海，1949年隨家人一同遷居香港。1952年進入泰山影業公司，憑電影「七姊妹」初登銀幕。1957年，葛蘭主演「曼波女郎」，飾演李愷玲，由於她演唱跳舞俱佳，外間旋即掀起「曼波熱」。

她還主演過「空中小姐」、「星星月亮太陽」等經典，戲路寬廣，被譽為「千面女郎」，並曾客串好萊塢電影「江湖客」，登上美國電視台表演，是首位獲此機會的中國女演員。

她的歌曲中許多首曲目仍流行至今，如「我要你的愛」被當下多位歌手翻唱，好萊塢電影 「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）也出現這首歌。

1961年6月，葛蘭與富商高福全在倫敦結婚，其後回港拍攝「教我如何不想她」、「寶蓮燈」等影片。

1964年，葛蘭演完「啼笑因緣」上、下集後，在事業如日中天之際退出影壇和歌壇。1966年，葛蘭的兒子出生後，從此專心相夫教子。

有「曼波女王」美譽的歌舞巨星葛蘭，3日下午安詳離世，享耆壽93歲。（取材自微博）
有「曼波女王」美譽的歌舞巨星葛蘭，3日下午安詳離世，享耆壽93歲。（取材自微博）

葛蘭（下右）2021年88歲壽辰慶生時不少演藝大咖來祝賀，包括甄珍（前左）和林青...
葛蘭（下右）2021年88歲壽辰慶生時不少演藝大咖來祝賀，包括甄珍（前左）和林青霞（後右）。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 根據港媒與文化評論人鄧小宇在社交平台的消息，葛蘭於3日離世，享壽93歲。死訊曝光後，許多影迷與演藝圈人士都表達不捨與懷念。

  • 葛蘭活躍於1950至1960年代，代表作包括《曼波女郎》《青春兒女》《野玫瑰之戀》與《星星月亮太陽》。她以演、歌、舞兼備聞名，被譽為「千面女郎」。

  • 葛蘭1964年淡出影壇與歌壇後，轉而投入京劇推廣與人才培育，創辦「高董京劇藝術研究會」，也支持相關演出活動，持續為香港京劇文化傳承貢獻力量。

香港 林青霞

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