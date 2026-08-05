Fun Coffee投資進軍香港 年回報278% 騙234人逾1200萬美元

「Fun Coffee GCM專案」投資計畫去年底進軍香港，至少有234名受害者，合計騙款9760萬港元；圖為Fun Coffee於2025年更在各區派傳單，聲稱是宣傳反詐騙。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： Fun Coffee GCM專案以高達278%年回報作招徠，透過手機App和虛擬貨幣吸金，港澳警方聯合拘捕8人，涉款約9760萬港元。

一個名為「Fun Coffee GCM專案」投資計畫去年底進軍香港 ，並大肆招募投資者，證監會今年7月中將其列入可疑投資產品警示名單，警方商業罪案調查科調查發現，市民被遊說下載手機應用程式(App )，以虛擬貨幣參與有關咖啡的投資，聲稱年回報率最高達278%，惟有關程式在7月20日突停止運作，辦公室亦人去樓空。香港和澳門 警方8月1日至3日展開聯合行動，拘捕該公司董事和股東等八人，涉及至少234名受害者，合共騙款9760萬港元(約1244萬美元)。有議員表示，接獲約50苦主求助，最大宗失財5000萬元。

大公報、文匯報報導，警方商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司羅婉珊4日公布案情指，涉案公司對外聲稱其投資項目是有關研發高科技咖啡設備、咖啡基因優化技術，以及智慧灌溉與施肥系統發展等範疇，遊說投資者以虛擬貨幣參與投資計畫，並聲稱投資金額越高、存放資金時期越長，相對回報越高。

涉案公司透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動接觸市民，遊說他們投資並鼓勵參與者介紹親友加入，以獲取額外獎賞。當有市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記，其後按平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址，完成充值後，再於應用程式內選擇不同投資方案。

有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」三個級別，按投資金額及存放期限提供約197%至278%回報率，例如其中「成長」方案，投資者投放約1萬800泰達幣（USDT），相等於8.4萬港元，聲稱存放10天後可獲約680泰達幣，即5300港元利潤，折算後的年回報率達230%。程式並設有「入金獎勵」、「推薦獎勵」、「每日簽到任務」等機制，吸引投資者持續使用平台及投入更多資金。

警方調查發現，部分投資者主要受到高額回報及熟人介紹吸引而參與計畫，但大多對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，並進一步增加投資金額。直至上月20日，相關應用程式停止運作，投資者未能拿回投資金額，聯絡客服亦得不到回應，始知受騙。

因案件涉及跨境元素，香港警方與澳門司法警察局交流情報及協調，並展開代號「峻立」的跨境聯合行動。香港警方以串謀詐騙拘捕1男5女（51歲至64歲），截至3日，香港警方共接獲225宗相關報案，總損失約9400萬港元。澳門警方則以「加重詐騙罪」拘捕兩名女子，澳門暫接獲九宗相關舉報，涉及損失約360萬澳門元(約350萬港元、44.5萬美元)。

另外，立法會議員吳傑莊亦在其Facebook專頁提醒市民警惕新型虛擬資產騙局，直言有不法分子渾水摸魚，利用市民不熟悉新型數碼貨幣進行詐騙。他4日表示，暫時接獲約50名苦主求助，損失金額由數十萬至數千萬港元不等，其中最大單一損失達5000萬港元。他估計涉案苦主數目或有逾千人，損失總金額達數億元，他呼籲苦主盡快聯絡他及團隊，以便盡全力提供適切跟進和支援。

Fun Coffee投資計畫騙局攻港，香港和澳門警方展開聯合行動，拘捕該公司董事和股東等八人，涉及至少234名受害者；圖為去年12月底，Fun Coffee在西九舉行跑步活動。（取材自臉書）