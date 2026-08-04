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香港新樓盤名稱「有英無中」 梁振英批「扮高檔」

香港新聞組╱香港4日電
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千禧年後，樓盤名稱逐漸走向華麗與國際化，近年新盤命名則更趨多元，甚至直接使用英文...
千禧年後，樓盤名稱逐漸走向華麗與國際化，近年新盤命名則更趨多元，甚至直接使用英文名稱。(取材自微博)

香港近年不少住宅項目採用英文命名，甚至完全不設中文名稱，引發社會對樓盤命名文化的討論。全國政協副主席、前行政長官梁振英3日在社交平台發文，批評部分新盤「有英無中」，認為發展商明知主要買家為華人，仍刻意只使用英文名稱，目的只是營造高端形象「扮高檔」，做法與香港中英文並用的社會特色不符。

香港01報導，梁振英指出，香港住宅項目過去通常以中文名稱為主，再配上英文譯名；其後部分發展商開始為中英文名稱分別設計，兩者未必完全對應，但仍會同時存在。然而近年市場出現愈來愈多只採用英文名稱的新盤，他認為這種趨勢值得關注。

他表示，這些住宅項目的主要銷售對象「明明是中國人」，卻沒有中文名稱，情況令人難以理解。他直言，部分發展商透過英文命名塑造高級感，故意「扮高檔」，並非健康的市場文化。他強調，香港是一個中英文並存的國際城市，不應刻意忽視其中一種語言。

梁振英又提到，部分地產代理及從業員英文能力未必十分理想，但推銷樓盤時卻使用全英文名稱，形成現實落差。他認為，樓盤命名應以方便市民理解及溝通為重要考慮，而不應只追求包裝效果。

據報導，香港住宅命名方式隨城市發展逐步演變，早期住宅多採用簡潔直接的名稱，例如以「大廈」作結；到了1970、1980年代，大型屋苑興起，「城」、「花園」、「新邨」、「中心」等名稱成為主流；千禧年後，豪宅市場興盛，樓盤名稱開始更注重氣勢與品牌感，出現不少帶有「豪庭」、「天下」、「天璽」等元素的名稱。

近年新盤命名則更加多元，部分項目加入英文元素，甚至直接使用英文名稱，例如Novo Land、Silicon Hill等，希望營造國際化形象。有地產業界人士認為，英文命名是發展商市場策略之一，但考慮香港居民日常使用及內地買家需求，同時提供中英文名稱，可能更符合實際需要。

精華 FAQ

  • 他認為不少新盤明知主要買家是華人，卻刻意只用英文名稱，目的是營造高級感和國際化形象，屬於不健康的市場文化，也不符合香港中英文並存的社會特色。

  • 報導指出，發展商希望透過英文命名塑造品牌感和高端形象，配合豪宅市場及國際化定位，例如 Novo Land、Silicon Hill 等，亦被視為一種市場策略。

  • 有地產業界人士認為，英文命名可作為市場包裝，但香港居民日常多用中文，內地買家亦是重要客群，因此同時提供中英文名稱，更能方便溝通和實際銷售。

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