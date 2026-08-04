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香港網約車新規上路 嚴罰白牌載客

香港新聞組╱香港4日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港網約車規管制度正式邁出重要一步。與網約車服務相關的大部分法律條文昨日生效，包括提高非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的罰則。同日，運輸署推出「的士及網約車綜合筆試」申請安排，截至昨日下午6時，已收到逾千份網上申請。

大公報報導，根據新規定，未持出租汽車許可證而非法載客取酬的司機，首次定罪最高可被罰款1萬港元及監禁6個月，再次違規最高可處罰款2.5萬港元及監禁12個月，並可能被取消駕照1年至3年。新例實施後，部分網約車司機因擔心執法風險，選擇暫時停工觀望。

有網約車司機表示，部分同行因對新規細節不了解，決定先暫停接單觀察；也有司機認為網約車受規管是大勢所趨，會盡快參加考試申領資格。其中，有司機關注未來車輛商業保險等成本問題，希望港府盡快公布更多配套資訊。

實際運行情況方面，媒體昨日測試網約車服務，繁忙時段叫車等候時間與過往相若，部分路線僅數分鐘即可成功配對，顯示新規首日對市場服務影響有限。

據報導，隨著制度逐步落實，網約車平台亦開始加快合規準備。滴滴表示，正積極籌備提交平台牌照申請，並協助司機了解最新政策及申領車輛、駕駛許可證的流程，同時加強乘客安全保障措施；Uber則宣布與冠忠巴士集團合作，推出新的高端行程服務，強調相關車隊均持有效出租汽車許可證。

運輸署推出的「的士及網約車綜合筆試」昨日開始接受網上及郵寄申請，不少市民前往牌照事務處索取表格。有準備報考人士認為，網約車市場具發展空間，希望透過取得資格，正式投入相關服務。

立法會議員表示，網約車已成為市民出行選項之一，從過去灰色地帶逐步走向合法，是市場發展必然方向。未來成效關鍵在於政府執法力度，以及牌照、保險、運力等配套是否完善。即使部分網約車退出市場，香港現有約1.8萬輛的士及完善公共交通系統，仍可支撐市民日常出行需求。

精華 FAQ

  • 未持出租汽車許可證而非法載客取酬者，首次定罪最高可罰1萬港元及監禁6個月；再次違規最高可罰2.5萬港元及監禁12個月，並可能被取消駕照1年至3年。

  • 部分司機因擔心執法風險而暫停接單觀望，但也有人認為受規管是趨勢，會盡快考取資格。實測顯示叫車時間大致與過往相若，首日市場影響有限。

  • 運輸署已開始接受綜合筆試申請，平台方面滴滴正籌備牌照申請並協助司機辦理許可證，Uber則與冠忠巴士合作推出高端行程服務，強調車隊均持有效許可。

網約車 香港 港府

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