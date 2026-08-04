網購詐騙3周逾600宗 演唱會門票成「高危貨品排行榜」第一名

香港7月份「高危貨品排行榜」，演唱會門票以逾170宗個案位居榜首。圖為民眾和劉德華演唱會海報合影。(中通社資料照片)

香港 網購詐騙 案件持續升溫，警方最新公布，過去3周共接獲逾600宗網上購物騙案，涉款約3200萬港元。其中，演唱會門票成為7月份「高危貨品排行榜」首位，錄得逾170宗案件，反映熱門活動門票已成騙徒鎖定目標。

大公報報導，警方表示，除演唱會門票外，玩具及模型、服裝、球鞋及名牌手袋亦屬高危商品，分別錄得逾80宗及逾40宗相關騙案。騙徒通常利用熱門商品供不應求的情況，以「原價讓飛」、「朋友急讓」、「限量最後一件」等字眼吸引買家，再要求私下付款，最終失去聯絡。

其中，演唱會門票騙案升幅尤其明顯。今年首5個月，警方共錄得3973宗網購騙案，涉及演唱會門票的案件達1214宗，占整體網購騙案逾三成，較去年同期增加19.5%。警方指出，隨著大型演唱會及熱門活動增加，票務需求上升，也讓不法分子有機可乘。

近日有媒體實測發現，騙徒更利用偽冒官方轉票通知進行詐騙。以即將舉行的「2026 TIMA國際音樂大賞」為例，門票公開發售後迅速售罄，有騙徒在二手交易平台聲稱出售門票，並以「急出平價放售」為由，誘導買家轉至通訊軟體私下交易。

交易過程中，騙徒聲稱可透過官方系統辦理轉票，要求買家提供會員電郵及電話號碼，隨後發送一封冒充票務平台的電子郵件，聲稱門票已完成轉送，並要求在限定時間內將2800港元匯入指定個人帳戶。然而，票務平台已明確表示並沒有提供門票轉售或轉贈服務，所謂「官方轉票」實為騙徒偽造。

警方提醒，騙徒手法不斷翻新，除了假冒轉票通知外，也常以「訂單凍結」、「付款失敗」、「補交差額」等理由要求受害人再次付款。有些騙徒甚至會在行騙後冒充客服或追款人員，聲稱可協助追回損失，藉機收取手續費或保證金，形成二次詐騙。

警方呼籲市民購買演唱會門票及熱門商品時，應優先選擇官方或可信交易平台，避免透過私人帳戶轉帳，也不要輕信明顯低於市價的商品資訊。面對「限時優惠」、「立即付款」等催促手法，應先核實賣家及交易渠道，以免落入網購陷阱。