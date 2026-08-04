我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

網購詐騙3周逾600宗 演唱會門票成「高危貨品排行榜」第一名

香港新聞組╱香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港7月份「高危貨品排行榜」，演唱會門票以逾170宗個案位居榜首。圖為民眾和劉德...
香港7月份「高危貨品排行榜」，演唱會門票以逾170宗個案位居榜首。圖為民眾和劉德華演唱會海報合影。(中通社資料照片)

香港網購詐騙案件持續升溫，警方最新公布，過去3周共接獲逾600宗網上購物騙案，涉款約3200萬港元。其中，演唱會門票成為7月份「高危貨品排行榜」首位，錄得逾170宗案件，反映熱門活動門票已成騙徒鎖定目標。

大公報報導，警方表示，除演唱會門票外，玩具及模型、服裝、球鞋及名牌手袋亦屬高危商品，分別錄得逾80宗及逾40宗相關騙案。騙徒通常利用熱門商品供不應求的情況，以「原價讓飛」、「朋友急讓」、「限量最後一件」等字眼吸引買家，再要求私下付款，最終失去聯絡。

其中，演唱會門票騙案升幅尤其明顯。今年首5個月，警方共錄得3973宗網購騙案，涉及演唱會門票的案件達1214宗，占整體網購騙案逾三成，較去年同期增加19.5%。警方指出，隨著大型演唱會及熱門活動增加，票務需求上升，也讓不法分子有機可乘。

近日有媒體實測發現，騙徒更利用偽冒官方轉票通知進行詐騙。以即將舉行的「2026 TIMA國際音樂大賞」為例，門票公開發售後迅速售罄，有騙徒在二手交易平台聲稱出售門票，並以「急出平價放售」為由，誘導買家轉至通訊軟體私下交易。

交易過程中，騙徒聲稱可透過官方系統辦理轉票，要求買家提供會員電郵及電話號碼，隨後發送一封冒充票務平台的電子郵件，聲稱門票已完成轉送，並要求在限定時間內將2800港元匯入指定個人帳戶。然而，票務平台已明確表示並沒有提供門票轉售或轉贈服務，所謂「官方轉票」實為騙徒偽造。

警方提醒，騙徒手法不斷翻新，除了假冒轉票通知外，也常以「訂單凍結」、「付款失敗」、「補交差額」等理由要求受害人再次付款。有些騙徒甚至會在行騙後冒充客服或追款人員，聲稱可協助追回損失，藉機收取手續費或保證金，形成二次詐騙。

警方呼籲市民購買演唱會門票及熱門商品時，應優先選擇官方或可信交易平台，避免透過私人帳戶轉帳，也不要輕信明顯低於市價的商品資訊。面對「限時優惠」、「立即付款」等催促手法，應先核實賣家及交易渠道，以免落入網購陷阱。

精華 FAQ

  • 警方指過去3周共接獲逾600宗網上購物騙案，涉款約3200萬港元，反映案件持續升溫，受害者遍及多類熱門商品交易。

  • 7月份演唱會門票成為「高危貨品排行榜」首位，錄得逾170宗案件；玩具模型、服裝、球鞋及名牌手袋亦屬高危商品。

  • 應優先使用官方或可信平台，不要私下轉帳，亦要警惕低於市價、限時催促或假冒轉票通知；若對方要求補交差額或再次付款，更要提高警覺。

香港 詐騙

上一則

牛蛙抗生素超標5倍 中電商平台被踢爆偽造合格報告

下一則

美制裁清單列瓜子、水餃 中網友酸：嗑瓜子損害美軍牙齒

延伸閱讀

中國美團用戶疑遭異地「批量盜刷」美團：新型電詐騙局

中國美團用戶疑遭異地「批量盜刷」美團：新型電詐騙局
樂齡會防詐講座析亞裔長者陷阱 受騙先聯絡銀行再報案

樂齡會防詐講座析亞裔長者陷阱 受騙先聯絡銀行再報案
軍人當心網購、求職等詐騙 紐約州去年損失逾6.8億元

軍人當心網購、求職等詐騙 紐約州去年損失逾6.8億元
誤信投資群組 上海男600萬積蓄流向深圳 被拿來買金條…

誤信投資群組 上海男600萬積蓄流向深圳 被拿來買金條…

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
藝人劉樂妍近幾年已轉型為「助農主播」，她希望能因此獲得中國大陸「三八紅旗手」的榮銜。圖／取自劉樂妍個人微博

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

2026-08-03 10:59
劉國梁女兒在高球領域打出名號。（取材自九派新聞）

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

2026-08-03 06:30
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27
博三女生在弟弟訂婚宴上逐一走向親戚詢問：「你笑話我媽了嗎？」（取材自中國青年報）

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

2026-07-28 10:30
中國青年數學家王虹23日獲頒菲爾茲獎，中國科學院院士顏寧29日發文。（取材自現代快報）

中科院院士顏寧自評「我勉強算人才」：王虹才是天才

2026-07-30 02:26

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她