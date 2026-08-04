首支人民幣國債期貨掛牌 香港金融優勢再跨一步

港交所3日推出5年期人民幣國債期貨，成為全球首支在離岸市場上市的中國國債期貨產品，被視為深化人民幣國際化及提升香港國際金融中心競爭力的重要一步。(中新社)

香港 金融市場再添重要里程碑，港交所3日推出5年期人民幣國債 期貨，成為全球首支在離岸市場上市的中國國債期貨產品，不僅填補離岸人民幣利率風險管理工具的空白，也被視為深化人民幣國際化及提升香港國際金融中心競爭力的重要一步。中國證監會主席吳清表示，未來將持續支持香港推出更多人民幣計價及結算的期貨產品，進一步豐富離岸人民幣市場生態。

大公報報導，國債期貨上市儀式在香港金融大會堂舉行，出席者包括吳清、中央駐港聯絡辦主任周霽、香港財政司長陳茂波、香港證監會主席黃天祐、金管局總裁余偉文，以及港交所主席唐家成、行政總裁陳翊庭等金融監管與業界代表，凸顯中央及香港對產品推出的高度重視。

吳清表示，目前中國債券規模已達3.2兆元人民幣，此前合格境外投資者（QFI）已可參與境內國債期貨交易，如今5年期人民幣國債期貨在香港上市，可說是「正當其時、水到渠成」。

他指出，在岸與離岸市場協同發展，不僅可為國際投資者提供更完整、高效率的利率風險管理工具，也有助促進中國國債現貨、期貨及相關衍生商品市場互相聯動，進一步完善國債收益率曲線。未來，中證監將深化兩地期貨市場合作，支持香港推出更多人民幣計價及結算的期貨產品，建立更完整、多元的資產生態，並持續強化與香港金融市場合作。

陳茂波表示，人民幣國債期貨具有重要戰略意義，象徵香港正由傳統融資平台，進一步升級為集資產配置、產品定價及風險管理於一身的綜合性國際金融中心。隨著「互聯互通」機制持續深化，香港將不只是內地與國際資本的橋梁，更將成為雙向資產配置及風險管理的重要樞紐。

黃天祐形容，國債期貨如同香港金融市場的「壓艙石」，可提升市場深度與韌性，為全球投資者提供有效對沖中國利率風險的工具，同時提高國債市場流動性，進一步促進境內外資本雙向流動。

港交所則表示，5年期人民幣國債期貨將與「債券通」、「互換通」等互聯互通機制形成互補，未來將持續擴展固定收益及貨幣產品布局，提升跨資產風險管理能力，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務中心及國際金融樞紐的地位。