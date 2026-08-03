香港全民運動日 特首與市民切磋手球
「全民運動日2026」昨日連續第二天舉行，康文署免費開放多項室內外康樂設施、公眾游泳池等，適逢9月將舉行亞運會，今年運動日以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，昨日下午2時至6時在18區指定體育館舉辦免費康體活動。
文匯報報導，香港特首李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及體育專員蔡健斌等人齊集九龍公園體育館大展身手，其間李家超與在場小朋友切磋手球，羅淑佩則試玩虛擬足球挑戰射龍門，官員與市民在歡笑聲中享受運動的樂趣。
昨日李家超出席地區諮詢會後，馬上換上運動服並在羅淑佩及蔡健斌等人陪同下，抵達九龍公園體育館出席最後一天的全民運動日活動。一行人先觀賞武術表演和全民健體操示範，其後陸續走訪多個體驗攤位與示範區，包括參觀手球示範及互動同樂環節，接著就體驗「全民『足』動」足球虛擬運動、「賽艇同樂」虛擬賽艇項目與名為「馬上闖關」的虛擬馬術體驗。現場亦設有多項新興運動展示，例如軟式曲棍球、滑板示範等。
其間，李家超與在場的小手球員拋手球，由李家超傳球，小朋友們都能逐一接著，羅淑佩就挑戰虛擬足球運動項目射龍門，官民同樂的場面十分溫馨。
李家超其後在社交專頁表示，很享受與市民一同揮灑汗水。他指出，時至今日做運動已經不再局限於傳統場地和玩法，留意到現場活動非常多元化，除了武術、手球等傳統項目，還有軟式曲棍球這類新興運動，以及結合科技元素的虛擬賽艇、虛擬馬術等體驗，亦有廣受年輕人歡迎的滑板，可說是包羅萬有。
今年活動以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，連續2天在18區指定體育館舉辦免費康體活動，並開放多項室內外康樂設施及公眾游泳池，鼓勵市民參與運動。 李家超、羅淑佩和蔡健斌到九龍公園體育館後，先看武術和健體操示範，再參與手球、虛擬足球、虛擬賽艇與虛擬馬術等體驗，與市民互動。 現場除了武術、手球等傳統項目，還有軟式曲棍球、滑板示範，以及結合科技的虛擬賽艇、虛擬馬術和虛擬足球，呈現包羅萬有的運動選擇。
精華 FAQ
今年活動以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，連續2天在18區指定體育館舉辦免費康體活動，並開放多項室內外康樂設施及公眾游泳池，鼓勵市民參與運動。
李家超、羅淑佩和蔡健斌到九龍公園體育館後，先看武術和健體操示範，再參與手球、虛擬足球、虛擬賽艇與虛擬馬術等體驗，與市民互動。
現場除了武術、手球等傳統項目，還有軟式曲棍球、滑板示範，以及結合科技的虛擬賽艇、虛擬馬術和虛擬足球，呈現包羅萬有的運動選擇。
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