香港全民運動日 特首與市民切磋手球

2日是全民運動日，香港特首李家超與體驗手球項目的小朋友互動。（中新社）

「全民運動日2026」昨日連續第二天舉行，康文署免費開放多項室內外康樂設施、公眾游泳池等，適逢9月將舉行亞運會，今年運動日以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，昨日下午2時至6時在18區指定體育館舉辦免費康體活動。

文匯報報導，香港 特首李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及體育專員蔡健斌等人齊集九龍公園體育館大展身手，其間李家超與在場小朋友切磋手球，羅淑佩則試玩虛擬足球挑戰射龍門，官員與市民在歡笑聲中享受運動的樂趣。

昨日李家超出席地區諮詢會後，馬上換上運動服並在羅淑佩及蔡健斌等人陪同下，抵達九龍公園體育館出席最後一天的全民運動日活動。一行人先觀賞武術表演和全民健體操示範，其後陸續走訪多個體驗攤位與示範區，包括參觀手球示範及互動同樂環節，接著就體驗「全民『足』動」足球虛擬運動、「賽艇同樂」虛擬賽艇項目與名為「馬上闖關」的虛擬馬術體驗。現場亦設有多項新興運動展示，例如軟式曲棍球、滑板示範等。

其間，李家超與在場的小手球員拋手球，由李家超傳球，小朋友們都能逐一接著，羅淑佩就挑戰虛擬足球運動項目射龍門，官民同樂的場面十分溫馨。

李家超其後在社交專頁表示，很享受與市民一同揮灑汗水。他指出，時至今日做運動已經不再局限於傳統場地和玩法，留意到現場活動非常多元化，除了武術、手球等傳統項目，還有軟式曲棍球這類新興運動，以及結合科技元素的虛擬賽艇、虛擬馬術等體驗，亦有廣受年輕人歡迎的滑板，可說是包羅萬有。