香港中文大學5年計畫 白石角校區擬建醫學大樓、書院
香港中文大學校長盧煜明近期在電台節目中披露中大未來發展的布局，校方籌畫一年的《中大策略計畫2026至2030》將於6日公布。
文匯報報導，港府近日公布港鐵白石角站發展方案，選址位於中大羅桂祥綜合生物醫學大樓附近。中文大學校長盧煜明指，中大將會製作新一份「校園發展計畫」，在毗鄰白石角站的中大39區「大展拳腳」，包括建設第十間書院、面積30萬呎的醫學院新大樓等。
另據明報報導，盧煜明指出，香港作為國家最國際化的城市，舉辦學術會議與國際交流均非常方便，高鐵連接內地城市更為科研合作提供便利，這些優勢均將融入中大未來五年的發展部署之中。為配合策略計畫，大學下一步將推出校園發展大計，他介紹毗鄰本部校園與科學園「39區」的未來發展藍圖時提到，隨着白石角站日後落成並設隧道連接科學園，中大計畫在該區興建面積達30萬平方呎的醫學院新大樓、可容納850人的研究所、中大的第十間書院等，數個月後生命科學大樓亦將落成。
據報導，他形容中大可在該地皮大展拳腳，這將是校園擴建的重要里程碑。值得關注的是，盧煜明提到可將中大獨特的書院制優勢由本科生延伸至研究生。他認為，現今的大學教育鼓勵交叉學科、跨領域交流，例如醫學研究人員不能只懂醫科，更要了解基本的遺傳學、生物化學或電腦知識等，中大的書院制正可讓學生在宿舍中與不同學術專長的人交流，互相啟發，這與他反覆強調的跨學科人才培養理念相呼應。
報導稱，談及香港科研環境的挑戰，盧煜明坦言，居住成本高昂是吸納國際頂尖學者的瓶頸，中大未來將積極在校園內增建人才公寓與宿舍以提升吸引力。他同時以「精品酒店」妙喻香港院校現狀，雖然國際聲譽良好，但規模有限令大學在衡量產出與引用率的排名中較為輸蝕，期望北部都會區大學城能為本地高等教育提供更廣闊的協作空間，推動跨院校合作。
校方籌畫1年的《中大策略計畫2026至2030》將於6日公布，作為未來5年的整體發展藍圖，涵蓋校園擴建、科研合作與人才培育等方向。 中大擬在毗鄰白石角站的39區興建面積30萬平方呎的醫學院新大樓、可容納850人的研究所，以及第10間書院，並配合日後落成的生命科學大樓。 他認為香港具國際化、高鐵連接內地及便於學術交流等優勢，但高昂居住成本不利吸納人才，因此中大將增建宿舍和人才公寓，並借北部都會區大學城擴大協作。
精華 FAQ
校方籌畫1年的《中大策略計畫2026至2030》將於6日公布，作為未來5年的整體發展藍圖，涵蓋校園擴建、科研合作與人才培育等方向。
中大擬在毗鄰白石角站的39區興建面積30萬平方呎的醫學院新大樓、可容納850人的研究所，以及第10間書院，並配合日後落成的生命科學大樓。
他認為香港具國際化、高鐵連接內地及便於學術交流等優勢，但高昂居住成本不利吸納人才，因此中大將增建宿舍和人才公寓，並借北部都會區大學城擴大協作。
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