香港中文大學5年計畫 白石角校區擬建醫學大樓、書院

中文大學計畫在「39 區」興建 30 萬平方呎醫學院新大樓、研究所及第10間書院 。（中新社資料照片）

香港 中文大學校長盧煜明近期在電台節目中披露中大未來發展的布局，校方籌畫一年的《中大策略計畫2026至2030》將於6日公布。

文匯報報導，港府 近日公布港鐵白石角站發展方案，選址位於中大羅桂祥綜合生物醫學大樓附近。中文大學校長盧煜明指，中大將會製作新一份「校園發展計畫」，在毗鄰白石角站的中大39區「大展拳腳」，包括建設第十間書院、面積30萬呎的醫學院新大樓等。

另據明報報導，盧煜明指出，香港作為國家最國際化的城市，舉辦學術會議與國際交流均非常方便，高鐵連接內地城市更為科研合作提供便利，這些優勢均將融入中大未來五年的發展部署之中。為配合策略計畫，大學下一步將推出校園發展大計，他介紹毗鄰本部校園與科學園「39區」的未來發展藍圖時提到，隨着白石角站日後落成並設隧道連接科學園，中大計畫在該區興建面積達30萬平方呎的醫學院新大樓、可容納850人的研究所、中大的第十間書院等，數個月後生命科學大樓亦將落成。

據報導，他形容中大可在該地皮大展拳腳，這將是校園擴建的重要里程碑。值得關注的是，盧煜明提到可將中大獨特的書院制優勢由本科生延伸至研究生。他認為，現今的大學教育鼓勵交叉學科、跨領域交流，例如醫學研究人員不能只懂醫科，更要了解基本的遺傳學、生物化學或電腦知識等，中大的書院制正可讓學生在宿舍中與不同學術專長的人交流，互相啟發，這與他反覆強調的跨學科人才培養理念相呼應。

報導稱，談及香港科研環境的挑戰，盧煜明坦言，居住成本高昂是吸納國際頂尖學者的瓶頸，中大未來將積極在校園內增建人才公寓與宿舍以提升吸引力。他同時以「精品酒店」妙喻香港院校現狀，雖然國際聲譽良好，但規模有限令大學在衡量產出與引用率的排名中較為輸蝕，期望北部都會區大學城能為本地高等教育提供更廣闊的協作空間，推動跨院校合作。