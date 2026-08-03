曾獲他賽三鐵冠軍...香港60歲退休水警挑戰鐵人賽遇溺不治 死因待查

香港 大埔大美督舉行的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」發生致命意外，一名60歲男參賽者在游泳項目期間失蹤，經海空搜救逾7小時後於海底尋回，送院證實不治。主辦單位已啟動緊急應變機制並向家屬致哀，事件由警方跟進調查，死因有待驗屍確定。

綜合文匯報、明報、香港01報導，賽事於昨晨在大埔大美督水上活動中心舉行，天文台先後發出雷暴警告及黃色暴雨警告。警方表示，昨晨7時57分接報，一名參加奧運 賽程挑戰組的男選手完成游泳項目期間懷疑遇溺失蹤。消防派出蛙人、水警及警方無人機在海面及附近海域展開搜索，至下午約3時17分於離岸約150米海底發現事主，救起後即場施行心肺復甦，再送往大埔那打素醫院搶救，最終證實不治，案件由大埔警區跟進，死因有待剖驗確定。

死者為60歲馬志寶，退休 前任職水警，生前熱愛運動，曾多次參加長途游泳及三項鐵人賽事，亦曾於警察歷險會三項鐵人賽奪得男子元老組冠軍。他持有拯溺資格，長期參與義務救生工作，並曾獲香港拯溺總會頒發長期服務獎章及傑出義務救生員等榮譽。

根據賽事資料，涉事組別游泳距離為1.5公里，選手由大美督水上活動中心以深水方式出發，完成兩圈泳程後返回上岸，再進行單車及跑步項目。大會成績紀錄未見死者完成游泳項目。

鐵人總會表示，工作人員昨晨約7時發現有男參賽者未於預計時間完成游泳登岸，隨即啟動緊急應變機制，聯絡警方及消防等部門，在賽道及附近海域展開搜救，並向死者家屬致以深切慰問，表示會提供適切及可行協助。

總會表示，賽事一直依照既定天氣指引執行，如賽前兩小時懸掛三號強風信號、紅色或黑色暴雨警告便會取消賽事；如比賽期間出現雷暴、紅雨或黑雨，賽事總監可按情況延遲、調整、縮短或取消賽事。總會並表示，當日安排22名水上救援人員、兩艘巡邏快艇及10艘獨木舟負責游泳賽區安全。

多名參賽者表示，比賽初段海面情況平穩。參賽者李先生表示，游泳時並未下雨，海面沒有明顯湧浪，沿途亦未聽到有人呼救，直到單車項目第二圈才開始下雨。

據報導，立法會議員鄭泳舜因前一晚雨勢較大，基於安全考慮決定退賽，認為近年極端天氣增加，建議主辦單位檢討在極端天氣下採取較保守的賽事安排。