李家超：香港5年規畫將訂20個宏觀指標 陳茂波：今年GDP增長將上調

香港特首李家超（站立者）2日率領司局長出席香港第一個五年規畫及2026年施政報告的地區諮詢會，諮詢會在南屯門官立中學舉行，約有130位來自不同背景的市民出席（中通社）

港府 正就首份五年規畫及2026年施政報告展開地區諮詢，多名市民聚焦舊區更新、安老服務、文化創意產業及中產置業等議題。特首李家超昨天透露，五年規畫將訂立約20項宏觀指標，作為未來發展方向；此外，財政司司長陳茂波表示，今年上半年本地生產總值（GDP）表現優於預期，港府將於本月中上調全年經濟增長預測。

大公報報導，在香港 首份五年規畫及2026年施政報告地區諮詢會上，多名市民關注五年規畫會否訂立更具體的中期量化指標。有市民建議，可參考外國經驗，建立亞洲文化知識產權（IP）交易平台，協助本地文化創意產業拓展市場，並讓文創人才參與香港經濟發展。

香港特首李家超回應表示，五年規畫屬宏觀、方向性及指導性文件，內容將聚焦發展重點，預計訂立約20項宏觀指標；至於每年公布的施政報告，則會訂定逾百項具體工作指標，各政策局及部門亦可因應不同範疇進一步制定細項目標。

舊區更新亦是諮詢焦點之一。荃灣區議員伍俊瑜表示，歡迎五年規畫關注樓宇老化及舊區更新，但由於相關工作涉及法規及程序，較新發展區更複雜，建議港府加強跨部門協作，並將舊區重建時間表納入五年規畫，把荃灣列為重點地區。李家超表示，舊區重建須兼顧城市管理及建設，並涉及城市安全、環境改善等範疇，提升整體城市管理十分重要。

多名市民提出安老及房屋建議。退休市民呂先生關注公共屋邨老化，希望房屋署協助獨居長者改善居住環境；從事義工服務的黃先生建議，在公屋及居屋社區增設樂齡科技設施、完善長者指示系統及社區中心。亦有市民認為政府應鼓勵和協助中產人士置業，建議政府考慮有限度容許市民動用。

李家超表示，市民除了關注土地房屋、交通、教育、福利、長者支援及青年發展等民生議題，亦提出如何透過五年規畫推動北部都會區建設、創新科技及產業發展等建議，反映社會對香港未來發展充滿期望。

此外，陳茂波2日發表網誌表示，今年上半年香港經濟表現優於預期，本地生產總值年增5.1%，下半年出口可望受全球人工智慧（AI）產品需求帶動，港府將於本月中公布修訂後全年經濟增長預測，預計將向上調整。