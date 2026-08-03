李家超：香港5年規畫將訂20個宏觀指標 陳茂波：今年GDP增長將上調
港府正就首份五年規畫及2026年施政報告展開地區諮詢，多名市民聚焦舊區更新、安老服務、文化創意產業及中產置業等議題。特首李家超昨天透露，五年規畫將訂立約20項宏觀指標，作為未來發展方向；此外，財政司司長陳茂波表示，今年上半年本地生產總值（GDP）表現優於預期，港府將於本月中上調全年經濟增長預測。
大公報報導，在香港首份五年規畫及2026年施政報告地區諮詢會上，多名市民關注五年規畫會否訂立更具體的中期量化指標。有市民建議，可參考外國經驗，建立亞洲文化知識產權（IP）交易平台，協助本地文化創意產業拓展市場，並讓文創人才參與香港經濟發展。
香港特首李家超回應表示，五年規畫屬宏觀、方向性及指導性文件，內容將聚焦發展重點，預計訂立約20項宏觀指標；至於每年公布的施政報告，則會訂定逾百項具體工作指標，各政策局及部門亦可因應不同範疇進一步制定細項目標。
舊區更新亦是諮詢焦點之一。荃灣區議員伍俊瑜表示，歡迎五年規畫關注樓宇老化及舊區更新，但由於相關工作涉及法規及程序，較新發展區更複雜，建議港府加強跨部門協作，並將舊區重建時間表納入五年規畫，把荃灣列為重點地區。李家超表示，舊區重建須兼顧城市管理及建設，並涉及城市安全、環境改善等範疇，提升整體城市管理十分重要。
多名市民提出安老及房屋建議。退休市民呂先生關注公共屋邨老化，希望房屋署協助獨居長者改善居住環境；從事義工服務的黃先生建議，在公屋及居屋社區增設樂齡科技設施、完善長者指示系統及社區中心。亦有市民認為政府應鼓勵和協助中產人士置業，建議政府考慮有限度容許市民動用。
李家超表示，市民除了關注土地房屋、交通、教育、福利、長者支援及青年發展等民生議題，亦提出如何透過五年規畫推動北部都會區建設、創新科技及產業發展等建議，反映社會對香港未來發展充滿期望。
此外，陳茂波2日發表網誌表示，今年上半年香港經濟表現優於預期，本地生產總值年增5.1%，下半年出口可望受全球人工智慧（AI）產品需求帶動，港府將於本月中公布修訂後全年經濟增長預測，預計將向上調整。
李家超表示，五年規畫屬宏觀、方向性及指導性文件，將聚焦發展重點，預計訂立約20項宏觀指標；而每年施政報告則會訂定逾百項具體工作指標。 市民主要聚焦舊區更新、安老服務、文化創意產業和中產置業，也有人關心公屋老化、樂齡科技、長者指示系統，以及如何協助文化IP走向市場。 陳茂波指今年上半年本地生產總值按年增長5.1%，表現優於預期；受AI產品需求帶動，下半年出口可望受惠，港府本月中將上調全年經濟增長預測。
精華 FAQ
李家超表示，五年規畫屬宏觀、方向性及指導性文件，將聚焦發展重點，預計訂立約20項宏觀指標；而每年施政報告則會訂定逾百項具體工作指標。
市民主要聚焦舊區更新、安老服務、文化創意產業和中產置業，也有人關心公屋老化、樂齡科技、長者指示系統，以及如何協助文化IP走向市場。
陳茂波指今年上半年本地生產總值按年增長5.1%，表現優於預期；受AI產品需求帶動，下半年出口可望受惠，港府本月中將上調全年經濟增長預測。
上一則
曾獲他賽三鐵冠軍...香港60歲退休水警挑戰鐵人賽遇溺不治 死因待查
下一則