國米互射12碼勝曼城...香港足球盛會首戰 4.2萬人啟德見證激戰

「香港足球盛會2026」1日在香港啟德體育園主場館上演，當日進行了英超曼城隊對陣國際米蘭隊的比賽。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國米互射12碼3：1擊敗曼城，啟德首戰吸引4萬2826人入場。

國米互射12碼3：1擊敗曼城，啟德首戰吸引4萬2826人入場。 重點二： 賽前狂風暴雨無阻球迷熱情，場內外紀念品與打卡區大排長龍。

賽前狂風暴雨無阻球迷熱情，場內外紀念品與打卡區大排長龍。 重點三：賽事帶動啟德及九龍城消費，官員亦到場觀賽並參與頒獎。

「香港 足球盛會2026」昨晚於啟德主場館展開首場賽事，由英超 曼城對戰國際米蘭，吸引4萬2826名球迷入場，較去年「香港足球盛會2025」兩場賽事逾4萬9000人少約7000人。兩隊法定時間賽和1：1，互射12碼國際米蘭贏3：1。

綜合媒體報導，雖然賽前突然颳起狂風暴雨，未影響一眾球迷熱情，早於開賽兩個半小時前已陸續有球迷入場，場內紀念品店舖、遊戲攤位及獎盃拍照點均大排長龍，亦有不少球迷以啟德主場館為背景打卡。

而在曼城及國際米蘭球員出場前，兩隊球迷已率先「交手」，人多勢眾的曼城球迷在北看台組成一片粉藍旗海，配合「Go City！」的口號場面壯觀，而國米球迷雖然人數較少，但卻憑一幅巨型橫幅還以顏色搶盡鋒頭，氣勢毫不遜色。零售館一帶商場食肆均見人潮，有不少球迷於運動用品及紀念品店購物，甚至排隊七小時只為於球衣印製獨家字體。賽事除帶動啟德消費外，九龍城有食肆亦預期生意額上升。

曼城相隔13年再度訪港，大批球迷在「開閘」前一小時已在場外等待入場。來自廣州的球迷遇先生早已久仰啟德體育館大名，到昨日終於有機會現場見證這座香港著名地標，他坦言啟德體育園實景十分震撼，環境優美。

來自廣州的球迷遇先生在比賽日才剛剛到香港，不過他來港之前已經對啟德體育園有所了解，「知道啟德體育園有舉辦過演唱會，星期四都有透過網上片段去觀看曼城賽前操練，大概已經了解到場館內的環境，來到現場給我的感覺是十分震撼。」

另外，來自廣州的曼城球迷「卷卷」因賽事首次到香港旅遊。她昨早9時到達啟德，已在飲食和購買紀念品花費約6000元（港元，下同，約465美元），預期四天三夜行程消費近2萬元。卷卷為於球衣印製特別版字體，等待最少七小時，認為此安排影響消費意欲，「我一口水都沒喝，廁所也沒上，沒有力氣再去逛其他地方了」。

盛事帶來的消費熱潮，不僅留在體育園區內，更進一步外溢至鄰近社區。九龍城的「火鍋頭」自啟德體育園開幕起推行票尾優惠，店外貼有「憑演足球票尾，九折優惠！」橫幅，冀吸引更多人流。餐廳負責人阿偉表示，會因應大型盛事將營業時間延長一小時，預期足球賽事結束後生意額有兩成增長。

文體旅局長羅淑佩昨晚入場觀賽並擔任頒獎嘉賓，副財政司長黃偉綸和商經局長丘應樺亦有觀賽。商經局在社交網頁稱，丘應樺「以賽會友」，與多個外國商會人員到場觀戰。